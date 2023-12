Il va vite falloir repartir à l’att-HAC.

Les Havrais terminent la première partie de saison à une honorable onzième place de Ligue 1, mais sont encore loin d’être sauvés, avec cinq point d’avance sur le barragiste qu’est Toulouse. Une situation dont ne se plaint pas Mathieu Bodmer, directeur sportif du club, mais qui demande déjà à ses joueurs de faire mieux, auprès de Foot Normand : « Si on nous avait dit avant le début de saison qu’on aurait ce total de points et qu’on occuperait ce classement, tout le monde aurait signé. […] Je ressens un peu de frustration car j’estime qu’il nous manque trois-quatre points ».

Le match nul contre Monaco (0-0) avec un penalty manqué dans les arrêts de jeu et la défaite en fin de rencontre contre Strasbourg (2-1) sont dans la tête de l’ancien milieu de terrain. Mais l’ex-joueur du PSG ne s’inquiète pas, reconnaissant qu’au Havre, « on n’a pas toujours fait ce qu’on aurait dû », mais « dans la deuxième moitié de la saison, avec l’expérience emmagasinée, ce phénomène ne se reproduira pas », en référence à la défaite au Vélodrome (3-0), où il estime que son équipe a « plus regardé le stade » qu’elle n’a joué. Le dirigeant du club doyen est ainsi convaincu que son équipe a les armes pour se maintenir, et fera le travail durant la suite de l’exercice.

