Strasbourg douche Le Havre à la dernière minute

Strasbourg 2-1 Le Havre

Buts : Emegha (21e) et Sylla (90e+7) pour le Racing // Salmier (48e) pour le HAC

Strasbourg sans paillettes, mais avec beaucoup de soulagement.

Le Havre aura des regrets après avoir craqué dans les derniers instants, ce dimanche, sur la pelouse de Strasbourg (2-1), qui retrouve le goût de la victoire pour la première fois depuis fin septembre. Dans une Meinau forcément impatiente, le Racing est tombé sur un HAC fidèle à ses principes : rigoureux, appliqué et désireux de contrôler le ballon. Sans pour autant trouver la faille dans les derniers mètres, les locaux défendant sérieusement. Dilane Bakwa n’a pas profité d’un coup franc bien placé, mais son centre dévié par Étienne Youté Kinkoué est arrivé jusqu’à l’incontournable Emanuel Emegha, qui a ouvert le score (1-0, 21e). Les Normands ont tenté de réagir, mais Christopher Opéri a manqué le cadre et Mohamed Bayo a mal repris le cuir suite à un bon boulot de Josué Casimir. Il fallait simplement faire preuve de patience du côté de la bande à Luka Elsner.

La pause est passée et Le Havre est reparti aussi fort pour ne pas laisser Strasbourg gérer son avantage trop sereinement. Une entame payante, avec un coup de pied arrêté pour tout relancer, un coup franc d’Opéri repris au deuxième poteau par Yoann Salmier, qui a remis les compteurs à zéro (1-1, 48e). Une égalisation qui a donné des ailes aux Ciel et Bleu, qui ont dominé les Alsaciens et auraient pu assez logiquement passer devant au cours de cette seconde période. Matz Sels a sauvé son équipe face à Samuel Grandsir, puis a soufflé un bon coup en voyant le tir d’Oussama Targhalline, tout juste entré, passer à côté, et surtout la reprise de volée d’Antoine Joujou trouver le poteau. Un petit miracle pour Strasbourg, puis un grand quand, au bout du temps additionnel, Abakar Sylla s’est élevé dans les airs pour reprendre un corner de Thomas Delaine et crucifier Arthur Desmas (2-1, 90e+7). Un but qui permet à Strasbourg de repasser devant Le Havre au classement pour se caler en milieu de tableau.

0 point après deux bonnes prestations contre le PSG et Strasbourg, le HAC d’Elsner peut avoir mal à la tête.

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels – Guilbert (Senaya, 75e), Perrin Sylla, Delaine – Mwanga, Sissoko (Diarra, 61e) – Bakwa (Ângelo, 64e), Sahi Dion (Mothiba, 60e), Deminguet (Gameiro, 60e) – Emegha. Entraîneur : Patrick Vieira.

Le Havre (4-5-1) : Desmas – Sangante, Youté Kinkoué, Salmier, Opéri – Casimir (Négo, 77e), Kuzaiev (Targhalline, 66e), Touré, Kechta (Ayew, 78e), Grandsir (Joujou, 66e)- Bayo. Entraîneur : Luka Elsner.

