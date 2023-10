Lille relance la machine au Havre

Le Havre 0-2 Lille

Buts : Zhegrova (40e) et Salmier CSC (53e) pour le LOSC

Quand Zhegrova, tout va chez les Dogues.

Cinq jours après sa défaite à la maison contre Reims, Lille s’est refait une santé sur la pelouse du Havre (0-2), ce dimanche. Comme d’habitude, le LOSC a rapidement pris le contrôle du ballon, le faisant tourner jusqu’à tenter de trouver la faille et laissant les locaux piquer en transition. Ce sont d’ailleurs les Normands qui ont cru ouvrir le score en tout début de match par Issa Soumaré, mais l’arbitre a logiquement refusé le but havrais pour une position de hors-jeu de Nabil Alioui. Une frayeur puis une autre pour les Nordistes, bien heureux de voir Abdoulaye Touré manquer le cadre au second poteau sur un corner. Les Lillois ont mis le temps avant de se montrer dangereux. Arthur Desmas a repoussé le coup de casque de Leny Yoro, mais il n’a rien pu faire sur la frappe pure d’Edon Zhegrova qui a trouvé la lucarne opposée (0-1, 40e). Très remuant, l’international kosovar a eu une balle de break dans la foulée : cette fois, le portier havrais s’est interposé, comme devant Ivan Cavaleiro quelques secondes plus tôt.

L’affaire ne s’est pas arrangée pour les hommes de Luka Elsner après la pause. Lille est reparti sur les mêmes bases, Zhegrova aussi, en faisant parler son pied gauche sur un centre parfait pour Cavaleiro, dont la reprise au second poteau a été déviée dans son propre but par Yoann Salmier (0-2, 53e). Il était alors question pour les Lillois de ne pas rejouer la même histoire qu’à Rennes en septembre. Ils n’ont pas été trop inquiétés et sont restés sérieux, en essayant de confisquer la chique à des Havrais peu inspirés (0 tir cadré), même après les changements. Sans répondant, le HAC a dû continuer de se méfier du poison Zhegrova, alors que Paulo Fonseca a pris son temps pour faire des changements, sans doute pour ne pas bousculer ce qui fonctionnait bien sur le terrain. Un coup d’arrêt pour les Havrais, qui restaient sur quatre matchs sans perdre et qui voient Lille passer devant au classement.

Une bonne manière de préparer un déplacement historique et folklorique aux Îles Féroé.

Le Havre (4-1-4-1) : Desmas – Salmier, Youté, G. Lloris, Opéri – A. Touré (Nego, 85e) – Casimir (Sabbi, 71e), Kuzyaev, Ndiaye (Kechta, 71e), Alioui (Grandsir, 61e) – Soumaré (Logbo, 61e). Entraîneur : Luka Elsner.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Diakité, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André, Ang. Gomes (Miramón, 90e+4) – Zhegrova (A. Malouda, 90e+4), Cabella (Haraldsson, 76e), Cavaleiro (Virginius, 86e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

