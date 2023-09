Rennes arrache un point contre Lille

Rennes 2-2 Lille

Buts : Assignon (74e) et Salah (90e) pour les Rouge et Noir // Yoro (33e) et Diakité (62e) pour les Dogues

Une belle salade de regrets pour le LOSC.

Lille a bien cru que son statut de bête noire du Stade rennais au Roazhon Park allait se confirmer, ce samedi après-midi, mais le SRFC a finalement arraché un point inespéré en marquant deux fois dans le dernier quart d’heure (2-2). Ce sont d’ailleurs les Bretons qui auraient pu frapper d’entrée, avec Benjamin Bourigeaud lancé par Lorenz Assignon, mais le capitaine rennais a préféré la jouer altruiste plutôt que d’allumer la mèche face à Lucas Chevalier. Le gardien lillois a franchement été tranquille après cette frayeur inaugurale, le premier tir des Rennais arrivant juste avant la pause, d’une tête non cadrée par Baptiste Santamaria. Le reste du temps, les visiteurs ont souvent eu la maîtrise et le contrôle du ballon dans un premier acte assez fermé. Steve Mandanda a sauvé la tentative de Rémy Cabella, mais il n’a rien pu faire sur la reprise instantanée de Leny Yoro, buteur après avoir été trouvé sur un ballon astucieusement piqué par le même Cabella sur coup franc (0-1, 33e). Le premier pion de la carrière du jeune défenseur.

Le début des problèmes pour les hommes de Bruno Genesio, souvent désordonnés et fébriles, malgré une frappe cadrée par Santamaria dès le retour des vestiaires, et qui ont rapidement perdu Désiré Doué sur blessure. En face, Jonathan David a buté sur Mandanda, auteur d’une claquette brillante pour priver Yusuf Yazıcı du break. Mais les Dogues ont quand même mordu une deuxième fois, encore sur un coup de pied arrêté, avec Cabella pour trouver à nouveau Yoro, dont la reprise a été repoussée par le gardien rennais avant que Bafodé Diakité ne surgisse pour pousser le ballon au fond (0-2, 62e). Quand le Stade rennais semblait plus que jamais à l’agonie, malgré un triple changement opéré par Genesio, et que le public breton semblait avoir baissé les bras et perdu la voix, Assignon a signé un sacré numéro devant Samuel Umtiti, avant de claquer un petit piqué dans un angle fermé pour redonner espoir à tout le monde (1-2, 74e).

Dans la foulée, Jonathan David a réclamé un penalty sans que l’arbitre ne bronche, alors que la fin de match est devenue chaotique, sans que cela ne soit déplaisant. Surtout pas pour les Rouge et Noir, qui ont recollé à l’aube du temps additionnel, après une belle chevauchée d’Assignon, encore lui, et un tir d’Ibrahim Salah dévié par Yoro dans son propre but (2-2, 90e). Un retour improbable et qui aurait pu être un peu plus fou si Ludovic Blas, sur le banc au coup d’envoi, avait marqué sa reprise acrobatique dans les derniers instants. La dernière approche a été lilloise, mais Benjamin André a envoyé sa frappe à côté et les deux équipes ont pu se quitter sur un nul, le quatrième de suite pour Rennes, qui ne perd pas, mais qui n’avance pas beaucoup non plus.

Lille ne gardera décidément pas un excellent souvenir de son été en Bretagne.

Stade rennais (4-3-3) : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Santamaria (Rieder, 64e), Matić (Lambourde, 81e) – Bourigeaud, Le Fée (Blas, 64e), D. Doué (Salah, 55e) – Gouiri (Yildirim, 64e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Lille OSC (4-2-3-1) : Chevalier – Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily – André, Ang. Gomes – Yazıcı (Tiago Santos, 81e), Cabella (Gudmundsson, 89e), Cavaleiro (Haraldsson, 81e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

