Nabil Bentaleb : « Des images gravées à vie »

Il est là, le héros du week-end !

De retour sur un terrain de foot après quasiment un an d’absence en raison d’un problème cardiaque, Nabil Bentaleb est entré en jeu lors de la 22e journée de Ligue 1… et a ouvert le score, dessinant du même coup le chemin de la victoire de Lille à Rennes. Alors évidemment, l’émotion était un peu partout ce dimanche. « Aujourd’hui, c’est Nabil qui marque et c’est beau qu’il nous ramène la victoire ce soir », a d’abord réagi Lucas Chevalier, pour DAZN.

Puis, le principal concerné a pris la parole : « C’est un moment particulier, je passe du tout au rien. Je ne savais pas si j’allais rentrer, mais je savais que j’allais marquer sur le corner. C’est mon premier but avec Lille, il fallait que ça se passe comme ça. C’est incroyable, ce sont des images qui resteront gravées à vie. Entrer sur le terrain et aider les copains, ça fait six mois que je le visualise. J’étais devenu comme un scout en tribunes, à tout analyser. »

Haut les cœurs !

Lille s’offre Rennes et une belle histoire avec Nabil Bentaleb