En direct : Rennes - LOSC (0-0)

Le Stade rennais reçoit pour creuser un peu plus l'écart avec la zone rouge, et grapiller quelques places dans le ventre mou, avec la onzième place de Angers en ligne de mire. Pour les Lillois un poil plus d'enjeu, avec la cinquième place chipée par l'OL, et l'espoir de revenir à deux points des places qualificatives pour la LDC... On y est messieurs dames !