Welcome back, Nabil Bentaleb

Le 18 juin 2024, Nabil Bentaleb a vu sa vie prendre une longue pause. La faute à un cœur fragile, maltraité par des années d’efforts et qui a décidé de lâcher à la suite d’un malaise. La suite aura été une course contre la montre, avec intervention chirurgicale, pose d’un défibrillateur, beaucoup de patience, et un retour sur les terrains validé ce jeudi par la FFF. Car oui, au-delà de la prouesse médicale, la survie de Bentaleb a aussi été conditionnée par un mental impressionnant. Celui d’un footballeur de 30 ans, qui a refusé de voir la fatalité mettre un terme soudain à une carrière aussi riche.

Les conseils de Christian Eriksen

La centaine de matchs éparpillée entre Premier League, Bundesliga, Ligue 1 et sélection algérienne ne pouvait effectivement pas se briser net. Non, Nabil Bentaleb a su s’accrocher et surtout croire en ce destin à jamais lié au football. Un soulagement pour les fans de ballon et accessoirement de beau jeu, ravis de voir à nouveau les grands compas du Nordiste tripoter le cuir.

Tout un club derrière toi Nabil ❤️ Salariés, éducateurs, jeunes de la formation, tous se sont mobilisés pour accueillir Nabil Bentaleb à son retour 👏 On est heureux de te revoir @nabilbentaleb42 😍 pic.twitter.com/OgPztAu2oN — LOSC (@losclive) February 13, 2025

« Nabil Bentaleb s’est montré, depuis le premier jour, extrêmement combatif face à cette épreuve et déterminé. Son objectif était clair : continuer à vivre le football, l’exercice de sa passion et de son métier », résumait le LOSC, son club, dans le communiqué accompagnant le retour du joueur à l’entraînement. La nouvelle a ainsi été dignement fêtée par les Lillois, qui ont accueilli leur coéquipier par des applaudissements et une haie d’honneur à Luchin.

Avec son ancien comparse de Tottenham, Christian Eriksen, Bentaleb partage d’ailleurs cette symbolique du footballeur inoxydable, comme il le précisait en conférence de presse, où il s’est présenté ce vendredi avec le sourire et une certaine forme de légèreté pour parler de cette période douloureuse : « Il y a eu des hauts et des bas, aussi dans l’aspect mental. J’ai découvert un autre caractère, une autre forme de force mentale. Bien sûr, il y a eu des doutes. J’ai pu parler avec Christian Eriksen, qui m’a énormément aidé. J’étais dans le flou, et il m’a aidé, prévenu de ce qui allait arriver aussi. » Un futur qu’on lui souhaite long, beau et rempli de quelques passes cachées.

Bentaleb prêt à rejouer avec un défibrilateur : « J’en ai parlé avec Eriksen qui m’a énormément aidé »