Lille s’offre Rennes et une belle histoire avec Nabil Bentaleb

Une belle histoire pour finir une 22e journée de Ligue 1 prolifique : de retour sur les terrains plus de six mois après son malaise cardiaque, Nabil Bentaleb a marqué pour guider le LOSC, victorieux à Rennes (0-2) et toujours au contact du podium. C’est une première défaite pour Habib Beye sur le banc des Bretons.

Rennes 0-2 Lille

Buts : Bentaleb (80e) et Akpom (86e)

Expulsion : Wooh (75e) à Rennes

Ce sera l’image du week-end et peut-être même celle de la saison d’un championnat de France qui avait bien besoin d’une belle histoire en ces temps agités. La célébration spontanée de Nabil Bentaleb accompagné de ses coéquipiers et du staff lillois sur le bord du terrain pour une joie intense, naturelle et inespérée pour celui qui avait bien cru que tout allait s’arrêter après son malaise cardiaque de juin 2024. Il aura fallu plus de six mois à l’international algérien pour retrouver la compétition et l’entraînement, où il avait fait son retour cette semaine sous les applaudissements de tout un club. Il aura surtout fallu trois minutes, seulement, à Bentaleb pour faire trembler les filets après une entrée en jeu qui était déjà un évènement. Un but de renard, au second poteau, après un arrêt de Brice Samba qui aura longtemps laissé le Stade rennais en vie jusqu’à une défaite inéluctable (0-2). Et pourtant, c’est comme si ce n’était pas le plus important, ce dimanche soir, pour le LOSC et Bentaleb.

🔥 | La belle histoire de Nabil Bentaleb qui entre et marque... ! 🥹❤️#SRFCLOSC 🔗 Suivez le match ici : https://t.co/CSXLkJytNP pic.twitter.com/Oyj4sLSmXI — DAZN France (@DAZN_FR) February 16, 2025

Un mois quasiment tout pile après le derby perdu contre Brest joué dans une ambiance hostile, le Roazhon Park avait retrouvé de la vie, des couleurs, avec un nouveau tifo concocté par les ultras, et surtout une équipe décidée à se montrer plus conquérante. En tout cas dans les premières minutes, car ce sont les Nordistes qui ont rapidement pris la maîtrise, le ballon et les situations les plus chaudes. Sans Seko Fofana, encore laissé sur le banc au coup d’envoi, Rennes a pu compter sur Ismaël Koné, bien revenu pour sauter sur un centre de Mitchel Bakker (6e). Tout a été plus dur que le week-end dernier dans le Chaudron pour les hommes de Habib Beye, dominés techniquement et physiquement par des Lillois pourtant privés de plusieurs joueurs (Jonathan David, Edon Zhegrova, Rémy Cabella, Matías Fernández-Pardo, etc.). Lilian Brassier et Jérémy Jacquet ont dû jouer les pompiers pour éteindre les flammes allumées par Chuba Akpom ou Benjamin André, toujours aussi malicieux.

Brice Samba a longtemps retardé l’échéance

Les Rennais ont surtout pu remercier Brice Samba d’avoir empêché le LOSC de passer devant au tableau d’affichage avant la pause. Le gardien des Bleus s’est très vite distingué, en sortant une parade du pied sur une tentative de Bafodé Diakité, trouvé seul au second poteau sur un corner d’Akon Haraldsson (8e). L’ancien Lensois a encore eu le beau rôle avant les citrons. Après consultation de la VAR, l’arbitre a désigné le point de penalty pour sanctionner une main de Christopher Wooh sur une reprise de Ngal’ayel Mukau, laissant Samba se coucher du bon côté pour priver Akpom de l’ouverture du score (44e), alors que le penalty semblait d’abord revenir à Haraldsson.

🧤 | Brice Samba ne tremble pas et empêche le LOSC de mener avant la pause ! 😮‍💨 🔗 https://t.co/YsrQK6dakq⁰⁰#SFRCLOSC @staderennais pic.twitter.com/NCXlMsfCyz — DAZN France (@DAZN_FR) February 16, 2025

Le dernier rempart rennais a récidivé après l’entracte, d’un nouveau réflexe du pied pour sortir la frappe de Bakker (51e). Les Lillois ont été plus dangereux que les attaquants bretons, peinant à déstabiliser la défense nordiste. Le public a davantage célébré les exploits de Samba que les rares approches de ses protégés, Ismaily rattrapant le trop brouillon Musa Al-Tamari (28e) et Arnaud Kalimuendo voyant sa tentative contrée en corner (24e). La plus grosse opportunité aura été pour Brassier, touché par Ludovic Blas sur un coup franc et auteur d’une tête heurtant le poteau de Lucas Chevalier, plutôt tranquille jusque-là (48e). Son copain de banc en sélection a lui continué son show, sortant un nouveau tir vicieux de Bakker (66e). Il aura fallu un coup de pot pour voir Akpom le battre sur une action billard, mais l’attaquant lillois était hors jeu au départ de l’action, et le but a logiquement été refusé (68e).

Akpom a été récompensé

À force de jouer avec le feu, Rennes a fini par se brûler, perdant au passage Jacquet sur un claquage et devant finir la partie à dix après l’expulsion de Wooh, coupable d’une faute grossière et maladroite sur Akpom qui filait vers la surface (75e). Le remplaçant de David a quand même pu jouer son rôle dans les deux pions lillois : il a dévié de la tête le corner de Bakker pour faire une nouvelle fois briller Samba, obligé de s’incliner devant le renard Bentaleb (0-1, 80e). Passés à quatre derrière après avoir été réduits à dix, les Bretons ont fini la partie de manière très chaotique, Akpom faisant trembler la barre et obtenant enfin son but après un service de Bakker et une belle conclusion de l’intérieur du pied pour crucifier des Rennais à neuf sur le terrain après un pépin pour Kyogo Furuashi (0-2, 86e). Un vrai retour sur terre pour le Stade rennais de Habib Beye, battu pour la première fois et trop loin de ce LOSC dans beaucoup de domaines. D’où les quinze points d’écart au classement.

Rennes (3-4-3) : Samba – Jacquet (Fofana, 58e), Wooh, Brassier – Assignon, Koné (Ahamada, 73e), Cissé (Olaigbe, 78e), Truffert – Al-Tamari (Furuashi, 73e), Kalimuendo (Hateboer, 78e), Blas. Entraîneur : Habib Beye.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily – André, Bouaddi (Lachaab, 89e) – Haraldsson (Sarhaoui, 68e), Mukau (Bentaleb, 76e), Bakker – Akpom (Gomes, 89e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Nabil Bentaleb : « Des images gravées à vie »