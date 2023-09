Reims se paye le LOSC

Lille 1-2 Reims

Buts : André (79e) // Deramy (12e), Nakamura (16e)

Alors comme ça, vous n’êtes pas encore monté dans le train Will Still ?

Petit événement dans le Nord : après 22 matchs sans défaite à la maison toutes compétitions confondues, le LOSC s’est incliné au stade Pierre-Mauroy, cueilli assez logiquement par un Reims sûr de son sujet… pendant 70 minutes. Avant de totalement s’arrêter de jouer et de ne pas passer loin de tout gâcher. Benjamin André a ainsi relancé la partie après un centre d’Ismaily (1-2, 79e), mais au buzzer, Ivan Cavaleiro, en position idéale pour conclure, a frappé à côté (90e+3).

Avant ce final rémois brouillon, on repense à la première demi-heure de ce match et à la qualité du pressing et de l’organisation collective du Stade de Reims. Complètement neutre balle au pied, le LOSC se fait punir : deux tirs champenois en première période, deux cadrés, deux buts. Le premier après un corner concédé sur une roulette « zidanesque » complètement manquée par Yusuf Yazici. Derrière, ça se paye cash avec Mohammed Daramy, bien placé pour finir malgré un pied haut face à Samuel Umtiti (0-1, 12e). Sonnés, les Dogues sont mis KO par un mouvement collectif assez exceptionnel : déjà passeur décisif quatre minutes plus tôt, Marshall Munetsi sert intelligemment Keito Nakamura, et le Japonais, plein de sang-froid, ajuste tranquillement Lucas Chevalier (0-2, 16e).

Question réaction, les Dogues ne mettent pas assez de mordant et de précision technique pour vraiment bousculer Reims. Il y a bien cette reprise de Jonathan David au-dessus (41e), cette timide frappe d’Edon Zhegrova (51e), cette tentative à côté de Rémy Cabella (69e). Mais très loin de créer une étincelle. Pour ne rien arranger, Samuel Umtiti aurait fait un malaise à la pause à la suite d’un choc avec Ito. Comptablement, Reims passe cinquième à trois points du leader brestois. Le LOSC est onzième.

Les Dogues tenus en laisse.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – T. Santos, Yoro, Umtiti (Alexsandro, 46e), Ismaily – B. André, A. Gomes – Yazici (Zhegrova, 23e), Cabella, Haraldsson (Cavaleiro, 64e) – J. David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Reims (4-3-3) : Diouf – Foket (Agbadou, 88e), Okumu, Abdelhamid, De Smet – Munetsi, Matusiwa, Teuma (Atangana, 77e) – Ito (I. Diakité, 88e), Nakamura (Khadra, 77e), Daramy (Salama, 77e). Entraîneur : Will Still.

