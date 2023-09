Lille-Reims : Umtiti aurait fait un malaise à la pause

Ou comment joueur avec le feu.

Touché à la tête lors d’un violent choc avec Junya Ito lors de la première période entre Lille et Reims (38e), match décalé de la 6e journée de Ligue 1, Samuel Umtiti aurait fait un malaise dans les vestiaires à la mi-temps selon Prime Video. Le défenseur lillois, pourtant sonné et allongé au sol après ce duel avec l’attaquant japonais, a insisté pour rester sur le terrain après être sorti brièvement et avoir échangé avec le staff médical. Finalement, le champion du monde 2018 a été remplacé à la pause par Alexsandro puisqu’un protocole commotion a été déclenché, toujours selon les informations de Prime Vidéo.

