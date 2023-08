Kuziaev : « Si on peut finir dans le top 10, ce serait super »

En même temps, comment ne pas aimer Le Havre ?

Arrivé cet été en Normandie, Daler Kuziaev s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie en France. Le joueur russe, venu tout droit du Zénith Saint-Pétersbourg, a donné une interview au site officiel de la Ligue 1 dans lequel il raconte les raisons de sa venue en Normandie : « Je voulais évoluer dans un grand championnat, et la Ligue 1 Uber Eats est très compétitive. Mon coach au Zénith, Sergueï Semak, a d’ailleurs joué à Paris. Quand j’ai évoqué avec lui l’opportunité de signer ici, il ne m’a dit que du bien de son expérience en France. »

L’ancien joueur du Terek Grozny, qui a participé à la Coupe du monde 2018 avec son pays, s’est également confié sur son intégration en France : « J’apprends la langue, mais ce n’est pas la plus facile ! (Rires.) Je parlais un peu espagnol, mais le français, c’est encore un autre niveau. Je me sers d’une application, mais j’ai surtout des cours avec un professeur trois ou quatre fois par semaine. » Concernant son club, il s’est confié sur ses objectifs de la saison avec le HAC : « Le club est de retour en Ligue 1 Uber Eats après de nombreuses saisons à l’échelon inférieur, donc il faudra tout d’abord se maintenir. On va travailler très dur pour ça et si on peut finir dans le top 10, ce serait super. »

On ne lui a pas demandé si culturellement, Le Havre était mieux que Saint-Pétersbourg, mais la réponse était évidente.

À dix contre onze, Le Havre arrache un point à Rennes