Revivez l'annonce de la liste des Bleus

C'est la dernière trêve de l'année, et donc la dernière liste de 2024... La question que l'on se pose tous : Kylian Mbappé mérite-t-il d'être appelé ?

La liste des 23 de Didier Deschamps pour les matchs contre Israël (14/11) et l’Italie (17/11) :

Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba, Lucas Chevalier.

Défenseurs : Jonathan Clauss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano.

Milieux : N’Golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Mattéo Guendouzi.

Attaquants : Bradley Barcola, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Christopher Nkunku.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus 📋 Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe 🇫🇷🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024

14h33 : Bon bah, c’est déjà fini ! À retenir : la première de Lucas Chevalier et l’absence de Kylian Mbappé. Mais aussi le problème d’imprimante qui a retardé l’annonce et un Didier Deschamps un peu énervé. Merci d’avoir suivi la conf avec nous ! Bon aprèm !

14h31 : Tiens, une question sur Pavard ! La porte n’est pas fermée mais « à lui de maintenir ce qu’il fait avec son club ». « À son poste il y a beaucoup de concurrence. »

14h27 : Pourquoi Rabiot revient en équipe de France ? « Parce que voilà ». Ah bah super.

14h26 : Didier Deschamps : « Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais il y a des faux comptes ». Bon, il a l’air bien énervé cet après-midi.

14h23 : Communication très bancale du sélectionneur au sujet de Kylian Mbappé qui refuse de trop en dévoiler. Il est parti pour dix jours avec les mêmes questions en conférences de presse. « Il est sur une période où il est moins efficace ».

14h21 : Qui sera capitaine ? On le saura jeudi le jour du match, ou alors mercredi s’il l’envoie en conférence de presse. Il veut profiter de ce rassemblement pour « responsabiliser » plus de joueurs.

14h15 : « Je ne veux pas vous en dire plus, j’assume ma décision »… Super ambiance. « C’est mieux comme ça ».

14h13 : Voilà la liste avec l’absence de Mbappé ! Pourquoi ? DD ne veut pas trop se justifier mais insiste que c’est sa décision et non celle du Madrilène qui « voulait venir ». Il précise que ses affaires extra-sportives (accusations de viol) ne rentrent pas en compte dans la réflexion du sélectionneur. C’est une « absence ponctuelle », selon DD.

14h08 : Le boss est là ! On se tait et on écoute…

14h05 : Il y a Thomas Morlec et ses lentilles qui me soufflent que Pierre Lees-Melou dérange… Je vous laisse juger l’opinion de notre journaliste brestois.

13h59 : Combien de minutes de retard pour DD cette fois ?

13h55 : Spoiler : Rayan Cherki va encore être boycotté….

13h49 : Selon RMC Sport et Le Parisien, Kylian Mbappé NE DEVRAIT PAS être appelé par Didier Deschamps à 14h… Il a encore une escapade prévue ?

13h45 : SALUUUUT LES LISTIX !! Ça va bien ? Didier Deschamps va nous dévoiler sa dernière liste de l’année (enfin). Alors, vous voyez qui ? Apparemment, ça sent bon pour Lucas Chevalier, voire pour Maghnes Akliouche…

La liste de Deschamps avec Chevalier, Kanté et Rabiot mais sans Mbappé