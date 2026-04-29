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« Match du siècle » et « monument du football » : la presse internationale en extase après PSG-Bayern

TC
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« Match du siècle<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» et « monument du football<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : la presse internationale en extase après PSG-Bayern

Et à la fin, c’est le football qui gagne ! La fantastique rencontre entre le PSG et le Bayern en demi-finales de Ligue des champions (5-4) n’a pas été appréciée qu’au sein des frontières franco-germaniques. La presse internationale n’a pas caché son admiration devant le spectacle proposé par les acteurs de la rencontre.

En Angleterre, The Sun parle du « match du siècle », tandis que le Daily Mail évoque « l’un des plus grands matchs européens de tous les temps ». Le quotidien allemand Bild a préféré applaudir la performance des deux équipes : « Merci pour ces 90 minutes de pur chef-d’œuvre footballistique », souligne le tabloïd.

L’Espagne et l’Italie en extase

Nos autres voisins frontaliers ont également apprécié le spectacle du Parc des Princes. Les Espagnols d’AS parlent « d’un monde sous le choc » et d’un match qui restera « un monument du football ». Le voisin madrilène Marca a, quant à lui, parlé d’« ode au football ». Le journal ajoute qu’il est difficile d’imaginer « que le champion d’Europe ne sorte pas vainqueur de cette confrontation ».

Enfin, en Italie, la Gazzetta dello Sport chante la vie, danse la vie et qualifie d’« incroyables »  les deux équipes, dans une rencontre qui fût « du vrai football, du football à l’état pur ».

En gros, vivement mercredi prochain.

Michael Olise comparé à... Matteo Politano

TC

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