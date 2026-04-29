Kompany : «Tout donner jusqu'à en crever»

C’est mieux des tribunes ? S’il a vécu ce choc intersidéral depuis les tribunes du Parc des Princes, Vincent Kompany n’a que peu goûté de voir son Bayern Munich encaisser cinq buts contre le PSG. Il préfère quand même le banc de touche, comme il l’a concédé après la rencontre au micro du diffuseur : « J’ai aimé voir le match, bien sûr, mais pour moi, [les tribunes] plus jamais. Ce n’est pas une position que j’aime bien. »

« À 5-2, ce n’était pas sûr qu’on puisse le jouer, ce match retour »

« J’ai apprécié le travail de l’équipe, la mentalité de l’équipe, a ensuite commenté le Belge au micro de Canal +. Je respecte le fait que c’est un match pour ceux qui aiment le football aujourd’hui. Je préfère qu’on n’encaisse aucun but. […] On ne peut pas le faire à moitié. Soit on y va complètement, soit on bétonne derrière et ce n’est pas l’objectif pour nous, ni pour le PSG. Ça a fait un beau match. »

Mené 5-2, le Bayern est revenu pour conserver toutes ses chances au match retour. « Si je suis complètement honnête, je pense qu’il y a toujours quelque chose de spécial qui peut se passer chez nous, à l’Allianz Arena. Il va y avoir 75 000 personnes, ça va être une ambiance de feu. On sait qu’il fallait pousser le jeu. À 5-2, ce n’était pas sûr qu’on puisse le jouer, ce match retour. On l’a vécu souvent cette saison, on a ça dans notre équipe, on n’abandonne jamais. On ne lâche pas, ils vont venir chez nous et on va aller à fond et tout donner jusqu’à en crever s’il le faut. On les attend, on veut ce match. C’est la meilleure équipe de la saison passée, c’est difficile et c’est normal. »

Plus que huit dodos.

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