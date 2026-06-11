S’abonner au mag
  • Amical
  • Angleterre-Costa Rica (3-0)

Madueke rate l’immanquable, l’Angleterre déroule

MJ
10 Réactions
Madueke rate l’immanquable, l’Angleterre déroule

On va dire que les matchs de préparation sont faits pour ça. Noni Madueke avait tout bien fait. Vraiment tout. Lancé en profondeur par Jude Bellingham, l’ailier anglais s’est retrouvé seul face au gardien costaricain, qu’il a effacé d’un délicieux râteau, s’est ouvert le but… avant d’envoyer le ballon sur le poteau. Et comme le football aime bien humilier les gens, le cuir lui est revenu dessus avant de sortir. Sortie de but.

Heureusement pour lui, l’Angleterre s’est imposée tranquillement 3-0 face au Costa Rica grâce à des buts de Declan Rice, d’Anthony Gordon et d’Ollie Watkins.

Le poteau avait choisi son camp

Madueke a préféré en rire. Le plus dur était vraiment fait : l’appel, le contrôle, le dribble sur le gardien. Il ne manquait qu’un seul détail, le plus important : mettre le ballon au fond des filets. Les Three Lions peuvent désormais se tourner vers leur entrée en lice au Mondial, le 17 juin face à la Croatie.

Le poteau sera peut-être du côté de Madueke cette fois-ci.

À Orlando, le coup d’envoi d’Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 10 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
Fin Dans 4h
107
88

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.