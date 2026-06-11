Madueke rate l’immanquable, l’Angleterre déroule

On va dire que les matchs de préparation sont faits pour ça. Noni Madueke avait tout bien fait. Vraiment tout. Lancé en profondeur par Jude Bellingham, l’ailier anglais s’est retrouvé seul face au gardien costaricain, qu’il a effacé d’un délicieux râteau, s’est ouvert le but… avant d’envoyer le ballon sur le poteau. Et comme le football aime bien humilier les gens, le cuir lui est revenu dessus avant de sortir. Sortie de but.

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Heureusement pour lui, l’Angleterre s’est imposée tranquillement 3-0 face au Costa Rica grâce à des buts de Declan Rice, d’Anthony Gordon et d’Ollie Watkins.

Le poteau avait choisi son camp

Madueke a préféré en rire. Le plus dur était vraiment fait : l’appel, le contrôle, le dribble sur le gardien. Il ne manquait qu’un seul détail, le plus important : mettre le ballon au fond des filets. Les Three Lions peuvent désormais se tourner vers leur entrée en lice au Mondial, le 17 juin face à la Croatie.

Le poteau sera peut-être du côté de Madueke cette fois-ci.

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