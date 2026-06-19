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Un ancien entraîneur de Première Ligue rejoint Hervé Renard dans le staff tunisien

LB
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Un ancien entraîneur de Première Ligue rejoint Hervé Renard dans le staff tunisien

À la fin il n’en restera qu’un. Le staff d’Hervé Renard avec la Tunisie a été officialisé. Parmi eux, l’ancien entraîneur de Fleury Frédéric Biancalani retrouve donc un poste après son départ des Lionnes à l’issue de la saison 2025-2026.

Wahbi Khazri seul rescapé

Parmi le staff présent aux côtés de Sabri Lamouchi, seul Wahbi Khazri a été conservé par Hervé Renard comme responsable de l’analyse et de la performance. Il sera épaulé par Alexandre Kerveillant, Helmi Kchou et Anis Ben Mlik.

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Pour le reste, Frédéric Biancalani devient donc l’adjoint de Renard, Gilles Fouache, devenu entraîneur des gardiennes de l’équipe de France sous Corinne Diacre et parti dans les valises du tacticien savoyard lors de sa nomination comme sélectionneur de l’Arabie saoudite, conserve le même poste avec les Aigles de Carthage. David Barriac et Anas Gazouz seront chargés de la préparation physique.

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LB

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Herve RENARD head coach of France during the Paris Olympic Games 2024 women's match between France and Brazil at Stade de la Beaujoire on August 3, 2024 in Nantes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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