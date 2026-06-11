- En partenariat avec adidas
Venez répondre à notre quiz foot sur les Champs-Élysées !
On vous donne rendez-vous sur les Champs-Élysées !
À partir du 11 juin, rendez-vous dans la boutique Adidas pour tester votre culture foot. Serez-vous à la hauteur de notre quiz foot préparé spécialement pour l’occasion ?
Pour tout achat d’un maillot de football d’une fédération nationale Adidas en magasin, bénéficiez du flocage offert le jour même.
Adresse : 88 avenue des Champs-Élysées, 75008 ParisL’équipe type des Polo
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