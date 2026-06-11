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Venez répondre à notre quiz foot sur les Champs-Élysées !

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Venez répondre à notre quiz foot sur les Champs-Élysées !

On vous donne rendez-vous sur les Champs-Élysées !

À partir du 11 juin, rendez-vous dans la boutique Adidas pour tester votre culture foot. Serez-vous à la hauteur de notre quiz foot préparé spécialement pour l’occasion ?

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Adresse : 88 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

L’équipe type des Polo

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