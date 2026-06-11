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Jorge Sampaoli a enfin trouvé un banc en Argentine

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Jorge Sampaoli a enfin trouvé un banc en Argentine

De retour aux sources. L’ancien coach de Séville, l’Olympique de Marseille et du Stade rennais, Jorge Sampaoli, devrait rejoindre le Club Atlético Talleres de Córdoba, en Argentine. Il succéderait à Carlos Tévez, en poste depuis une pige, d’après L’Équipe. Libre depuis la fin de son aventure chez le voisin brésilien avec l’Atlético Mineiro en février, le technicien de 66 ans se poserait donc sur le seizième banc différent depuis le début de sa carrière en 2002.

Première expérience en Argentine

Le « fils de Bielsa » a passé une vingtaine de saisons sur le continent de Simón Bolívar, du Chili au Brésil en passant par le Pérou, tout au long de sa carrière. Mais voilà le paradoxe : l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste n’a jamais entraîné dans un club de son propre pays. C’est donc après 24 ans à arpenter différents championnats qu’il va poser ses valises en Tierra argentina pour enfin découvrir le football de chez lui.

Comme d’hab, un an et puis s’en va ?

Argentine : Carlos Tévez retrouve un banc

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