Bardeli quitte la France

Cap au sud pour Enzo Bardeli. Le transfert était dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, le voilà désormais officiel. Le chouchou de Dunkerque quitte le Nord pour rejoindre Levante. Arrivé au club en 2021 dans les équipes de jeune, Enzo Bardeli y a signé son premier contrat professionnel avant de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2. « Né à Dunkerque, Enzo Bardeli aura porté haut les couleurs de son territoire sous le maillot maritime. L’ensemble de l’USL Dunkerque le remercie pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure », a salué le club sur ses réseaux sociaux.

Merci Enzo 💙🤍 Né à Dunkerque, originaire de Coudekerque-Branche, Enzo Bardeli aura porté haut les couleurs de son territoire sous le maillot maritime. Arrivé à l’USLD en 2021, Enzo a signé son premier contrat professionnel avec le club avant de s’imposer comme un joueur… pic.twitter.com/X9Tn3iBK3A — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) June 11, 2026

Retrouvailles avec Luis Castro

Le gamin de Coudekerque-Branche va donc aller chercher un peu de soleil à Valence et rejoindre le club de Levante. Un choix qui ne doit rien au hasard puisqu’il va retrouver le coach sous lequel il a éclot à Dunkerque, Luis Castro. Le technicien portugais avait réussi à maintenir le club en Liga la saison dernière à la faveur d’une belle fin de saison.

🤝🐸 Enzo Bardeli se convierte en la primera incorporación del #LevanteUD. ¡Bienvenido, Enzo! 📝 https://t.co/l1mjmV9O7a pic.twitter.com/o6vGiak2Nt — Levante UD (@LevanteUD) June 11, 2026

Le dauphin va pouvoir nager en Méditerranée.

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