CR7 rate tout, le Portugal gagne quand même

Le Portugal, et surtout Cristiano Ronaldo, peut remercier Pedro Neto et Francisco Conceição. Ce mercredi, la Seleção s’est imposée 2-1 face au Nigeria en match de préparation, avant de s’envoler vendredi pour les États-Unis et la Coupe du monde 2026.

Pedro Neto a ouvert le score, avant que l’ancien Montpelliérain Akor Adams n’égalise avant la pause. En fin de match, le joueur de la Juventus Francisco Conceição a finalement offert la victoire aux Portugais.

Les ratés de Ronaldo

Seul joueur de champ portugais à ne pas avoir été remplacé à la mi-temps, Ronaldo nous a offert un spectacle qui sentait bon la Coupe du monde 2022. Un face-à-face même pas cadré en première période, une frappe de 30 mètres envoyée bien loin des cages nigérianes et, cerise sur le gâteau, un nouveau duel avec le gardien nigérian avec un ballon qui a atterri dans les bras de Sophie Adenot. Les ramasseurs de balle ont eu beaucoup plus de boulot que d’habitude.

Le Portugal s’impose donc avant son départ pour le Mondial, où il débutera le 17 juin contre la RD Congo. Cristiano, lui, a encore quelques jours pour retrouver la mire.

Équipe type : c’est leur dernière Coupe du monde