La Turquie va s’en mordre les doigts

Frappe autant que tu veux, ça ne sert à rien. C’est à peu près ce qu’a dû se dire la sélection turque face à l’Australie hier soir. Dominatrice tout au long de la rencontre, la Turquie n’a pas été fichue de planter ne serait-ce qu’un petit pion, ce qui l’a logiquement pénalisée face à des Wallabies autrement plus efficaces.

Une première depuis 1974

Encore une fois, c’est Opta qui régale avec ses petites pépites chiffrées, même si ça ne doit pas trop régaler le peuple turc, et qui rapporte qu’en fait, la Turquie a égalé une marque datant de…1974. Car en tirant à 30 reprises sans réussir à marquer, elle a fait fort, très fort.

Si la dernière équipe à avoir réalisé une telle prouesse était le Portugal en 2006, c’était en quarts de finale contre l’Angleterre et avec 30 minutes de plus, puisque la rencontre était allée aux pénos (0-0). Mais surtout, les Portugais s’étaient qualifiés pour le tour suivant…

30 - Turquía es la primera selección que remata 30 o más veces en un partido de la Copa del Mundo y se queda sin marcar desde Portugal ante Inglaterra en cuartos de final en 2006 (0-0) y la primera que pierde en este mismo escenario desde Uruguay ante Suecia en la fase de grupos… pic.twitter.com/OAxXo0zbuL — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2026

Et c’est bien là le problème, puisque la Turquie, elle, a perdu. Et pour trouver trace d’une telle occurrence au Mondial, il faut remonter à 1974. Autant dire que tous les joueurs alignés hier n’étaient pas nés et qu’ils n’ont aucun souvenir de la défaite de l’Uruguay contre la Suède (0-3), en poules, où la Celeste avait tiré au moins 30 fois sans marquer. Au moins, ils peuvent désormais les considérer comme leurs cousins éloignés ! Pour terminer sur une note défaitiste, ces derniers avaient fini bons derniers de leur groupe et aucune victoire…

Allez, ça finira bien par rentrer un jour quand même !