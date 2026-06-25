Pronostic Turquie États-Unis : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Retrouvez notre pronostic Turquie États-Unis avec l’analyse des cotes, la forme des équipes et le pari conseillé « États-Unis vainqueur » pour la Coupe du Monde.

Informations clés La Turquie reste sur deux défaites en phase de groupes (0 but marqué).

États-Unis déjà assurés de la première place après deux victoires.

Confrontations directes équilibrées : une victoire chacun sur les dix dernières années.

Moyenne de 3 buts par match sur les deux derniers duels.

Folarin Balogun côté buteur, cote bonus à 2.63.

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité 70 492 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Turquie Vincenzo Montella Entraîneur États-Unis Mauricio Pochettino

La Turquie aborde cette dernière journée de la phase de groupe sans aucune marge : deux revers consécutifs face à l’Australie (0-2) puis au Paraguay (0-1) ont scellé son élimination prématurée. Malgré un total de 41 tentatives sur ces deux rencontres relevé par plusieurs sources, la sélection de Vincenzo Montella n’a pas trouvé la faille, illustrant une panne offensive persistante. De leur côté, les États-Unis, dirigés par Mauricio Pochettino, ont validé leur qualification et assuré la première place du groupe après leurs succès face au Paraguay (4-1) et à l’Australie (2-0). La dynamique est donc clairement opposée : la Turquie veut quitter la compétition avec les honneurs, tandis que les Américains peuvent gérer leur effectif et profiter de l’avantage du terrain au Los Angeles Stadium.

Le contexte du match Turquie – États-Unis

Le match Turquie – États-Unis s’annonce déséquilibré au regard des dynamiques actuelles. Les Américains, déjà qualifiés, affrontent une Turquie éliminée qui cherche à sauver l’honneur lors de cette ultime journée de la Coupe du monde. La rencontre se joue sur le sol américain, ce qui pourrait avantager les coéquipiers de Balogun. D’ailleurs, pour suivre d’autres analyses sur la compétition et les performances historiques des sélections, il est intéressant de constater que le Brésil a toujours terminé en tête de son groupe depuis 1982, preuve de la régularité des grandes nations lors des phases de groupe.

Les États-Unis restent sur deux victoires, la Turquie sur deux défaites

Forme récente de la Turquie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Turquie 0-1 Paraguay L 14/06/2026 Australie 2-0 Turquie L 06/06/2026 Venezuela 1-2 Turquie W 01/06/2026 Turquie 4-0 Macédoine du Nord W 31/03/2026 Kosovo 0-1 Turquie W

Après un printemps marqué par trois victoires, dont un large succès contre la Macédoine du Nord (4-0), la Turquie s’est effondrée offensivement lors de la Coupe du monde. Les deux dernières défaites, sans marquer, révèlent un problème de réalisme déjà souligné par la presse spécialisée. Sur les cinq derniers matchs, les Turcs affichent deux clean sheets mais aussi deux rencontres sans inscrire le moindre but, une stat qui pèse lourd au moment d’aborder un adversaire invaincu du groupe. Les dynamiques sont donc très contrastées entre les matchs de préparation et la compétition.

Forme récente des États-Unis

Date Domicile Score Extérieur Résultat 19/06/2026 États-Unis 2-0 Australie W 13/06/2026 États-Unis 4-1 Paraguay W 06/06/2026 États-Unis 1-2 Allemagne L 31/05/2026 États-Unis 3-2 Sénégal W 31/03/2026 États-Unis 0-2 Portugal L

La sélection américaine a su élever son niveau au bon moment, avec deux victoires convaincantes en phase de groupe (6 buts inscrits, 1 encaissé). La série de trois succès en cinq matchs confirme une dynamique favorable, même si la défense n’a réalisé qu’un seul clean sheet sur cette période. L’animation offensive a été portée par plusieurs buteurs différents, et la capacité à se projeter rapidement vers l’avant a souvent permis d’ouvrir le score en première période, comme relevé par les bookmakers. Cette efficacité a permis de valider la qualification dès la deuxième journée, offrant la possibilité de faire tourner l’effectif pour ce dernier rendez-vous. Pour d’autres analyses sur les matchs à venir dans cette Coupe du monde, consultez le pronostic Curaçao Côte d’Ivoire.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 07/06/2025 États-Unis 1-2 Turquie 01/06/2014 États-Unis 2-1 Turquie

L’historique direct reste limité à deux rencontres sur la dernière décennie, pour une victoire de chaque côté. La dernière opposition, en amical en 2025, s’était soldée par un succès turc (2-1) à l’extérieur, mais le contexte de la Coupe du monde rend la comparaison partielle. Il se dégage toutefois une moyenne de trois buts par confrontation, ce qui laisse entrevoir un potentiel offensif de part et d’autre, même si la Turquie peine à confirmer cette tendance en compétition officielle.

Notre pronostic et cotes pour Turquie – États-Unis

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► Le pari « États-Unis vainqueur » est coté à 1,91. Cette estimation correspond à une probabilité implicite d’environ 52 %, cohérente avec la série de deux victoires américaines et la qualification déjà acquise. Les chiffres récents confirment la solidité offensive des États-Unis (10 buts sur les 5 derniers matchs) alors que la Turquie reste sur deux revers sans marquer. Le seul bémol reste la gestion de l’effectif américain : avec la première place assurée, la rotation pourrait offrir des opportunités à la Turquie, qui voudra quitter la compétition sur une bonne note.

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Notre pari bonus : Balogun buteur ?

Le pari « Folarin Balogun buteur » est coté à 2.63. L’attaquant américain bénéficie d’une belle dynamique offensive dans ce tournoi, alors que la Turquie reste sur deux matchs consécutifs sans clean sheet. Face à une défense turque en difficulté, Balogun dispose d’arguments pour trouver l’ouverture, même si le contexte de rotation pourrait influencer son temps de jeu.

Comme toujours, le football réserve une part d’aléa et chaque pari comporte son lot d’incertitudes, surtout avec la possibilité de changements côté américain lors d’un dernier match de poule déjà joué. Si vous envisagez de parier sur Turquie – États-Unis, tenez compte de la forme des équipes, des dynamiques récentes et des choix des sélectionneurs pour ce match décisif de Coupe du monde.

Grâce à un but gag, la Turquie domine les États-Unis