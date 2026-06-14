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Lamine Yamal remplaçant pour commencer le Mondial ?

JF
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Lamine Yamal remplaçant pour commencer le Mondial ?

Jouera, jouera pas, débutera, débutera pas ? Éloigné des terrains depuis la fin avril après une blessure au biceps fémoral, Lamine Yamal porte une bonne partie des espoirs de l’Espagne pendant le Mondial.

Pas de panique

Si on a un temps douté de sa participation au tournoi, la pépite barcelonaise est bel est bien présente en Amérique du Nord, sans que l’on sache vraiment où il se situe physiquement. S’il s’est récemment entraîné, il n’a participé à aucun match de préparation et ne devrait donc pas débuter la compétition dans la peau d’un titulaire, à en croire la conférence de presse de Luis de la Fuente.

Si ce dernier s’est montré rassurant, indiquant que « Lamine est en parfait état, s’entraînant très bien comme le reste des coéquipiers qui ont eu quelques soucis » et confirmant « que tous les joueurs sont disponibles pour le match d’ouverture », le sélectionneur a aussi distillé quelques indices indiquant de possibles débuts comme remplaçant.

Avec des déclas comme « Lamine est prêt à jouer demain, sans contrainte, mais pas pour les 90 minutes » ou encore « il pourra jouer quelques minutes, on ne peut pas dire combien », de la Fuente a laissé peu de place au doute, précisant également que « les médecins sont en accord avec la décision que nous allons prendre ». En gros, il va rentrer et sauver son pays en 20 minutes, vous pouvez screen !

Il faudra surtout faire attention à la morsure des Requins Bleus du Cap Vert !

JF

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