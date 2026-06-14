Frenkie De Jong interdit de répondre en espagnol à une question d'un journaliste

Quel blasphème de vouloir parler espagnol sur le sol américain !

Présent en conférence de presse samedi, à la veille de la rencontre entre les Pays-Bas et le Japon, Frenkie De Jong a été surpris d’apprendre qu’il ne pouvait pas répondre en espagnol à une question d’un journaliste. Celui-ci lui demandait simplement ce que ça lui faisait d’être l’un des leaders de sa sélection… en espagnol, avant d’être repris de volée par l’attaché de presse, qui a expliqué qu’il fallait que toutes les questions soient en anglais. Ce à quoi De Jong, qui parle la langue couramment, lui qui habite à Barcelone, a répondu que ça ne le dérangeait pas. Et l’attaché de presse de répondre que c’est obligatoire, en raison des traductions faites pour les autres journalistes.

¡OTRO CASO MÁS! ❌😨🗣️ Frenkie DeJong es el tercer jugador que le prohíben contestar en español en un #Mundial que tiene a México como anfitrión... 😬 pic.twitter.com/XlpJea3Ohz — Claro Sports (@ClaroSports) June 14, 2026

Une petite mésaventure également arrivée ces derniers jours à Achraf Hakimi et Vinícius Júnior, aussi interrogés en espagnol. Il s’agit en réalité d’une règle de la FIFA. En conférence de presse, seules trois langues sont autorisées : l’anglais et les deux langues des nations concernées par le match en question.

Dommage, on ne pourra donc pas profiter des notions d’italien de Didier Deschamps pendant ce Mondial.

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