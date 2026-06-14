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Frenkie De Jong interdit de répondre en espagnol à une question d'un journaliste

AL
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Frenkie De Jong interdit de répondre en espagnol à une question d'un journaliste

Quel blasphème de vouloir parler espagnol sur le sol américain !

Présent en conférence de presse samedi, à la veille de la rencontre entre les Pays-Bas et le Japon, Frenkie De Jong a été surpris d’apprendre qu’il ne pouvait pas répondre en espagnol à une question d’un journaliste. Celui-ci lui demandait simplement ce que ça lui faisait d’être l’un des leaders de sa sélection… en espagnol, avant d’être repris de volée par l’attaché de presse, qui a expliqué qu’il fallait que toutes les questions soient en anglais. Ce à quoi De Jong, qui parle la langue couramment, lui qui habite à Barcelone, a répondu que ça ne le dérangeait pas. Et l’attaché de presse de répondre que c’est obligatoire, en raison des traductions faites pour les autres journalistes.

Une petite mésaventure également arrivée ces derniers jours à Achraf Hakimi et Vinícius Júnior, aussi interrogés en espagnol. Il s’agit en réalité d’une règle de la FIFA. En conférence de presse, seules trois langues sont autorisées : l’anglais et les deux langues des nations concernées par le match en question.

Dommage, on ne pourra donc pas profiter des notions d’italien de Didier Deschamps pendant ce Mondial.

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AL

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