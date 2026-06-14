Treize fédérations poussent un coup de gueule contre Aleksander Ceferin

Tiens, une nouvelle polémique pour Aleksander Ceferin. Alors que le président de l’UEFA a vivement critiqué le passage à 48 équipes du Mondial et considéré que cela engendrait des rencontres « sans intérêt », voilà qu’il vient de prendre un retour de bâton mérité.

« Un manque de reconnaissance »

Dans un communiqué commun, le Cap-Vert, Curaçao, l’Ouzbékistan, la République démocratique du Congo, Haïti, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, par la voix de leur fédérations, ont ainsi fait savoir leur mécontentement face à ces déclarations.

Ces dernières ont exprimé « leur profonde déception », indiquant : « Nous rejetons respectueusement mais fermement ces propos. Pour nos pays, aucun match de Coupe du monde n’est sans importance ». Qualifiant « d’achèvement historique » la qualification de certains, de « signification spéciale » le retour aux affaires d’autres, les fédérations montent au front.

« Suggérer que ces matchs soient d’une manière ou d’une autre moins importants est profondément décevant et témoigne d’un manque de reconnaissance envers les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants et des supporters du monde entier », est-il ainsi indiqué.

Rappelant que derrière ces participations se cachent des années de travail et d’investissements, ces dernières indiquent clairement leur position : « le football n’appartient pas à un groupe restreint de nations […] sa force vient de son universalité ». Précisant par ailleurs que chaque pays qualifié « mérite le respect et a gagné sa place par ses mérites ».

En rappelant l’importance d’une qualification, pour les pays, leurs supporters et toutes les générations concernés par ces participations, les signataires concluent en rejetant les propos de Ceferin et appuyant leurs croyances quant au fait que « la croissance du football doit continuer pour créer des opportunités, inspirer les nouvelles générations et renforcer la véritable nature de notre jeu ».

Boum dans les dents !