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Les notes de L'Odyssée
Sans prétention aucune, Christopher Nolan a adapté la plus légendaire œuvre littéraire de l’histoire : L'Odyssée. En donnant vie aux personnages d’Homère, il les confronte à la terrible sentence du conseil de classe. C’est pire que vingt ans d’errance.
Ulysse
Un prodige à ses débuts et toujours le plus fort du monde 20 ans après. Le Messi des tragédies, le GOAT (guerrier of all time). D’ailleurs la barbe le rend beau, comme Messi.
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Télémaque
Tom Holland joue le rôle du fils beaucoup moins bon. Il paraît qu’il postule pour le biopic de Justin Kluivert.
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Pénéloppe
Vingt ans à attendre avant la plus belle des libérations, vis ma vie de supporter d’Arsenal.
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Antinoos
Cet été, qui avez-vous préféré détester : Robert Pattinson ou Leandro Paredes ?
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Circé
On voit chaque semaine des entraîneurs transformer des joueurs en chèvres, rien de fou.
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Polyphème
Erling Braut Haaland, alias « Le Cyborg ». Paul Ince, aka « The Governor ». Benjamin Nivet, appelé « Le Divin chauve ». Polyphème connu sous le pseudo du « Cyclope ». Quand ton surnom est mieux que ton prénom, ça claque.
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Les sirènes
Portées disparues comme Mostafa Mohamed, peut-être qu’elles faisaient un bras de fer avec Christopher Nolan pour partir du FC Océan.
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Eumée
Il représente littéralement l’expression : « Donner du caviar aux cochons. »
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Sinon
Il n’aurait jamais dû se trouver là et s’est sacrifié pour la cause : AC Arles-Avignon.
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Athéna
Arriver seulement dans le Fergie Time peut offrir une sacrée postérité, Ole Gunnar Solskjaer en sait quelque chose.
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Calypso
Promettre l’immortalité à quelqu’un pour le retenir en otage sept ans ? Ça pourrait donner des idées à l’Atlético de Madrid avec Julián Alvarez.
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Agamemnon
Le Balotelli de l’antiquité. Prometteur, musclé, beau gosse dans son armure, gagne les matchs faciles et s’écroule dès son retour au pays.
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Ménélas
Une carrière grecque sympa, mais on aurait aussi aimé voir ses exploits romains.
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Hélène
En répondant aux polémiques par un geste encore plus violent, elle doit forcément remonter le col de sa toge comme Éric Cantona.
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Euryloque
Pendant que le coach est prêt à mourir pour ses idées, le capitaine doit ménager la chèvre et le chou. Tout ce que n’a pas réussi à faire Patrice Évra en 2010. L’enfer, c’est les autres.
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Christopher Nolan
À la manière d’Arsène Wenger et sa règle du hors-jeu, il pense pouvoir révolutionner le cinéma à coup de centimètres. Les deux ont flop. #NolanOut !
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Par Enzo Leanni, avec la rédaction de sofoot.com