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Les notes de L'Odyssée

Par Enzo Leanni, avec la rédaction de sofoot.com
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Les notes de L'Odyssée

Sans prétention aucune, Christopher Nolan a adapté la plus légendaire œuvre littéraire de l’histoire : L'Odyssée. En donnant vie aux personnages d’Homère, il les confronte à la terrible sentence du conseil de classe. C’est pire que vingt ans d’errance.

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Ulysse

Un prodige à ses débuts et toujours le plus fort du monde 20 ans après. Le Messi des tragédies, le GOAT (guerrier of all time). D’ailleurs la barbe le rend beau, comme Messi.

Note de la rédaction 8/10
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Télémaque

Tom Holland joue le rôle du fils beaucoup moins bon. Il paraît qu’il postule pour le biopic de Justin Kluivert.

Note de la rédaction 4/10
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The-Odyssey

Pénéloppe

Vingt ans à attendre avant la plus belle des libérations, vis ma vie de supporter d’Arsenal.

Note de la rédaction 7/10
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Antinoos

Cet été, qui avez-vous préféré détester : Robert Pattinson ou Leandro Paredes ?

Note de la rédaction 9/10
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Circé

On voit chaque semaine des entraîneurs transformer des joueurs en chèvres, rien de fou.

Note de la rédaction 5/10
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Polyphème

Erling Braut Haaland, alias « Le Cyborg ». Paul Ince, aka « The Governor ». Benjamin Nivet, appelé « Le Divin chauve ». Polyphème connu sous le pseudo du « Cyclope ». Quand ton surnom est mieux que ton prénom, ça claque.

Note de la rédaction 6/10
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Les sirènes

Portées disparues comme Mostafa Mohamed, peut-être qu’elles faisaient un bras de fer avec Christopher Nolan pour partir du FC Océan.

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Eumée

Il représente littéralement l’expression : « Donner du caviar aux cochons. »

Note de la rédaction 7/10
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Sinon

Il n’aurait jamais dû se trouver là et s’est sacrifié pour la cause : AC Arles-Avignon.

Note de la rédaction 7/10
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Athéna

Arriver seulement dans le Fergie Time peut offrir une sacrée postérité, Ole Gunnar Solskjaer en sait quelque chose.

Note de la rédaction 8/10
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Calypso

Promettre l’immortalité à quelqu’un pour le retenir en otage sept ans ? Ça pourrait donner des idées à l’Atlético de Madrid avec Julián Alvarez.

Note de la rédaction 6/10
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Agamemnon

Le Balotelli de l’antiquité. Prometteur, musclé, beau gosse dans son armure, gagne les matchs faciles et s’écroule dès son retour au pays.

Note de la rédaction 5/10
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Ménélas

Une carrière grecque sympa, mais on aurait aussi aimé voir ses exploits romains.

Note de la rédaction 6/10
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Hélène

En répondant aux polémiques par un geste encore plus violent, elle doit forcément remonter le col de sa toge comme Éric Cantona.

Note de la rédaction 6/10
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Euryloque

Pendant que le coach est prêt à mourir pour ses idées, le capitaine doit ménager la chèvre et le chou. Tout ce que n’a pas réussi à faire Patrice Évra en 2010. L’enfer, c’est les autres.

Note de la rédaction 7/10
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Christopher Nolan

À la manière d’Arsène Wenger et sa règle du hors-jeu, il pense pouvoir révolutionner le cinéma à coup de centimètres. Les deux ont flop. #NolanOut !

Note de la rédaction 4/10
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Par Enzo Leanni, avec la rédaction de sofoot.com

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