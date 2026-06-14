Kylian Mbappé aurait pu ne pas jouer la fin de la Coupe du monde 2018

Mbappé lâche tout. Dans une interview décalée donnée au Parisien, où les questions lui étaient posées par des proches, le capitaine de l’équipe de France a abordé une multitude de sujets, avec une honnêteté non feinte et une grande franchise, sans éluder aucun sujet.

Et si Mbappé n’avait pas affronté la Belgique ?

Alors qu’il a une nouvelle fois raconté sa proximité avec Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, il s’est aussi étalé sur les déboires de la notoriété, sans se plaindre, mais en rappelant que la simplicité n’existe plus pour lui ou que les paparazzis font des footeux des « bêtes de foire ». Ainsi, il a officialisé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines présidentielles avec humour : « Je suis déjà assez détesté comme ça. »

Surtout, le Madrilène est revenu sur quelques moments forts de sa carrière, comme lorsqu’il a failli manquer la demi-finale de Coupe du monde en 2018. « La veille du match, je me réveille sans douleur, mais je ne peux pas me lever du lit, s’est-il rappelé. J’appelle le coach pour lui dire que je ne peux pas bouger. Il arrive avec “Tizote” (Jean-Yves Vandewalle), qui me dit que j’ai pas mal de vertèbres bloquées. Il fallait essayer de cacher ça, notamment à la presse. » Mission réussie.

Sa volonté de jouer doit peut-être beaucoup à l’ambiance dans le groupe France et l’envie d’aller au bout, ce qui semble-t-il n’était pas vraiment le cas lors de l’Euro 2021… « Vu comment était l’ambiance, je pense qu’on n’aurait pas gagné. Et pourtant, c’est peut-être l’équipe la plus talentueuse qu’on avait depuis longtemps, avant celle-là aussi, a-t-il rejoué. Mais je pense que c’est le pire moment que j’ai connu en équipe de France en matière d’ambiance. Ça s’est ressenti dans le groupe. On en parle souvent entre joueurs. Ça ne s’est peut-être pas vu, mais c’est le moment où l’équipe de France a été la moins unie depuis que je suis en sélection. »

Au moins cette fois-ci, il n’a pas mal au dos et l’équipe de France a l’air de parfaitement vivre ensemble !

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