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Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne
Le retour du patron. Julian Nagelsmann l’avait confirmé samedi en conférence de presse, c’est désormais officiel : après presque deux ans loin de la sélection, Manuel Neuer fait son grand retour dans la cage allemande pour démarrer le Mondial de la Mannschaft, ce dimanche face à Curaçao. Pour le reste, Nagelsmann opte pour du classique, avec un onze en 4-2-3-1, relativement offensif et Kai Havertz devant.
Für Deutschland! 🖤❤️💛#fifaworldcup #dfbteam 📸 GES, DFB/Thomas Böcker pic.twitter.com/ClvqL6XZSt— DFB-Team (@DFB_Team) June 14, 2026
Côté Curaçao, la première formation a débuter en Coupe du monde est elle aussi connue ! On opte pareillement pour un 4-2-3-1, avec Tahith Chong en meneur de jeu et les deux frérots Bacuna qui démarrent au milieu !
🇨🇼 Our starters for today #TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/PmrHAJfxVu— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 14, 2026
Ne nous dites pas que Neuer va encore dégoûter une petite nation quand même…Le bel hommage de Julian Nagelsmann à Dick Advocaat
AL