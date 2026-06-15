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Une communion religieuse entre joueurs à la fin du match Allemagne-Curaçao

TC
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Une communion religieuse entre joueurs à la fin du match Allemagne-Curaçao

Après l’avion de la Seleção, le câlin des Curaçallemands. Cette Coupe du monde a beau être entachée de conflits en dehors des terrains, elle montre aussi qu’elle peut unir. Ce fut notamment le cas hier soir entre l’Allemagne et Curaçao (7-1), où plusieurs joueurs chrétiens des deux équipes se sont réunis au centre du terrain, à la fin du match, pour prier.

Et Jésus dans tout ça…

« Pendant le match, nous sommes des adversaires, mais après le match, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous frères », a déclaré le très croyant premier buteur allemand de la rencontre, Felix Nmecha, avant d’ajouter : « Nous avons prononcé une petite prière, parce que nous croyons que Jésus est glorifié à travers le match. »

Ce n’est d’ailleurs pas la seule démonstration religieuse du joueur sur le terrain. Lors de sa célébration, le joueur a mimé le fait de déposer une couronne à ses pieds, pour honorer Jésus (le fils de Dieu, pas le joueur) comme il l’a indiqué sur son compte Instagram.

Et si ces moments de communion pouvaient être partagés avec des gens d’une autre religion ou des non-croyants, ça serait même encore mieux.

Poussez-vous : l’Allemagne est cette fois lancée

TC

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