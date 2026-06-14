L'Allemagne montre les muscles contre Curaçao

Logiquement dominatrice, l'Allemagne s'est largement imposée face à Curaçao (7-1) pour son premier match dans le tournoi. Pour leurs débuts en Coupe du monde, les Caraïbéens n'auront pas démérité et ont même fait vibrer les foules en égalisant en première période.

Allemagne 7-1 Curaçao

Buts : Nmecha (6e), Schlotterbeck (38e), Havertz (45e+5, SP et 88e), Musiala (47e), Brown (68e) et Undav (78e) pour la Mannschaft // Comenencia (21e) pour les Caraïbéens

Les miracles ça existe, mais pas avec la Mannschaft. Si elle s’est un temps fait peur en concédant l’égalisation, l’Allemagne n’a pas fait dans le détail pour écarter Curaçao, pour ses débuts dans le Mondial 2026 (7-1). Si les Caribéens pourront se rassurer en se disant qu’ils ont pas fait pire que le Brésil 2014, les hommes de Nagelsmann, eux, peuvent se rassurer avec cette entame idéale avant de se frotter aux gros poissons du groupe E.

Alors peut-être ?

C’est l’une des belles histoires du tournoi, la participation de Curaçao à la première Coupe du monde de son histoire. Comme tout début toutefois, il faut s’adapter et les quadruples champions du monde allemands le font gentiment savoir en assiégeant la surface des débutants, qui craquent très vite après une magnifique frappe de Felix Nmecha (1-0, 6e), qui, aux côtés de Folarin Balogun et Ayyoub Bouaddi, a déjà posé une candidature pour faire partie des révélations du tournoi. Sauf que l’équipe de Dick Advocaat n’est clairement pas venue pour défendre. Entre un bloc placé assez haut et des contre-attaques jouées à fond, il y a des bons coups à faire. La preuve ? Après une frappe repoussée, Livano Comenencia égalise (1-1, 21e).

Comenencia égalise pour Curaçao ⚽️ Curaçao revient à 1-1. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ALLCUR pic.twitter.com/SnOsdgC9wa — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026

C’est la folie à Houston, sauf que la pause fraîcheur vient calmer tout le monde. Parfait aussi pour que les Allemands puissent reprendre leur souffle et leur marche en avant. Et ça fonctionne, puisque la Mannschaft met un coup d’accélérateur pour avoir deux buts d’avance à la pause. D’abord sur corner, grâce à une belle tête de Nico Schlotterbeck (2-1, 38e) puis sur un péno transformé par Kai Havertz (3-1, 45e+5). Quinze minutes pour inverser la tendance pour Curaçao ?

Baisser de rideau après l’entracte

Malheureusement pour les Curaciens, leurs moindres espoirs sont réduits à néant dès le retour des vestiaires. Une minute après la pause, c’est Jamal Musiala qui creuse l’écart d’une jolie frappe croisée (4-1, 47e), après un délicieux ballon de Joshua Kimmich, qui a du se sentir comme en Bundesliga en écrasant un petit poucet. Le rythme baisse, l’Allemagne tient tranquillement son score en laissant Curaçao profiter du moment et en lui laissant deux ou trois occasions par ci par là.

Brown inscrit le cinquième but allemand ⚽️ L'Allemagne mène 5-1. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ALLCUR pic.twitter.com/UUvJA89u07 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026

Pas trop non plus, puisque nos cousins les Germains s’offrent quand même trois réalisations supplémentaires, par les pieds de Nathaniel Brown (5-1, 68e), Denis Undav (6-1, 78e) et encore Havertz (7-1, 89e), histoire de transformer ça en boucherie. La vague bleue a bel et bien fini par prendre l’eau, mais elle aura au moins réussi à submerger d’émotions la planète foot. L’Équateur et la Côte d’Ivoire sont prévenus, interdiction de lever le pied.

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich (Anton, 83e), Tah (Rudiger, 73e), Schlotterbeck, Brown (Raum, 73e) – Nmecha (Goretzka, 73e), Pavlović – Sané, Musiala (Undav, 64e), Wirtz – Havertz. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Curaçao (4-3-1-2) : Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong (Kastaneer, 83e) – Hansen (Antonisse, 45e), Locadia (Margaritha, 65e). Entraîneur : Dick Advocaat.