- Mondial 2026
- Gr. E
- Allemagne-Curaçao (7-1)
Les notes d'Allemagne-Curaçao
L'Allemagne a réussi sa soirée cocktail : Curaçao a fini par boire la tasse et Margaritha n'a pas marqué. Mais qu'y avait-il dans ce shaker ?
Les tops
Livano Comenencia
Puisque vous étiez là, vous pourrez dans quelques années asseoir vos petits-enfants devant la cheminée et leur raconter : « Voilà comment l’histoire Comenencia… » Il paraît en plus que les plus courtes sont les meilleures.
0 note(s)
Felix Nmecha
Il faut toujours un bon Nmecha dans les films. Et celui là a commencé très fort.
0 note(s)
Kai Havertz
Un petit doublé face à la Blauwe Familie : vu sa manière de couper les oranges amères n’importe qui finirait par parler néerlandais.
0 note(s)
Nico Schlotterbeck
Contrôler le ciel depuis Houston, ce n’est pas très original, mais ça permet en général de viser les étoiles.
0 note(s)
Leandro Bacuna
Il s’est fait enrhumer quelques fois mais il a su rester positif tout du long. Bacuna Batata.
0 note(s)
Jamal Musiala
C’est bien mieux les États-Unis quand il n’y a pas le PSG ou Donnarumma en face.
0 note(s)
Les flops
Eloy Room
Ne vous étonnez pas si vous le trouvez ce soir en boule au fond d’un placard. C’est le principe d’un Panic Room.
0 note(s)
Juninho Bacuna
Il a présenté la même réussite que son homonyme brésilien, mais seulement si on prendre en compte sa carrière de directeur sportif à l’OL.
0 note(s)
Manuel Neuer
Si le plan, c’est de terminer sa carrière avec un but concédé face aux 211 associations affiliées à la FIFA, le quadra ne pouvait pas mieux s’y prendre. Qu’il pousse jusqu’à la prochaine Coupe du monde à 64 participants…
0 note(s)
Riechedly Bazoer
Un péno concédé et des grosses largesses défensives : on espère qu’il a un bon Advocaat.
0 note(s)
Leroy Sané
Le saviez-vous : son prénom a été donné par son père en hommage à Claude Leroy. C’est la seule chose qu’il faudra retenir de son match.
0 note(s)
Jean-Marc Ferreri
Entre « Felix Menchah », « Nico Slotterberk » et « Floriane Fritz », c’est à croire que, comme PES, la chaîne M6 n’a pas eu la licence.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Mathieu Rollinger