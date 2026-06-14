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Les notes d'Allemagne-Curaçao

Par Mathieu Rollinger
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Les notes d'Allemagne-Curaçao

L'Allemagne a réussi sa soirée cocktail : Curaçao a fini par boire la tasse et Margaritha n'a pas marqué. Mais qu'y avait-il dans ce shaker ?

Les tops

Livano Comenencia

Puisque vous étiez là, vous pourrez dans quelques années asseoir vos petits-enfants devant la cheminée et leur raconter : « Voilà comment l’histoire Comenencia… » Il paraît en plus que les plus courtes sont les meilleures.

Note de la rédaction 10/10
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felix-nmecha

Felix Nmecha

Il faut toujours un bon Nmecha dans les films. Et celui là a commencé très fort.

Note de la rédaction 8/10
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Votre note /10

kai-havertz

Kai Havertz

Un petit doublé face à la Blauwe Familie : vu sa manière de couper les oranges amères n’importe qui finirait par parler néerlandais.

Note de la rédaction 7.5/10
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Votre note /10

nico-schlotterbeck

Nico Schlotterbeck

Contrôler le ciel depuis Houston, ce n’est pas très original, mais ça permet en général de viser les étoiles.

Note de la rédaction 7/10
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Votre note /10

leandro-bacuna

Leandro Bacuna

Il s’est fait enrhumer quelques fois mais il a su rester positif tout du long. Bacuna Batata.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

jamal-musiala

Jamal Musiala

C’est bien mieux les États-Unis quand il n’y a pas le PSG ou Donnarumma en face.

Note de la rédaction 6/10
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Votre note /10

Les flops

eloy-room

Eloy Room

Ne vous étonnez pas si vous le trouvez ce soir en boule au fond d’un placard. C’est le principe d’un Panic Room.

Note de la rédaction 4/10
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Votre note /10

juninho-bacuna

Juninho Bacuna

Il a présenté la même réussite que son homonyme brésilien, mais seulement si on prendre en compte sa carrière de directeur sportif à l’OL.

Note de la rédaction 4/10
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Votre note /10

manuel-neuer

Manuel Neuer

Si le plan, c’est de terminer sa carrière avec un but concédé face aux 211 associations affiliées à la FIFA, le quadra ne pouvait pas mieux s’y prendre. Qu’il pousse jusqu’à la prochaine Coupe du monde à 64 participants…

Note de la rédaction 3/10
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Votre note /10

riechedly-bazoer

Riechedly Bazoer

Un péno concédé et des grosses largesses défensives : on espère qu’il a un bon Advocaat.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

leroy-sane

Leroy Sané

Le saviez-vous : son prénom a été donné par son père en hommage à Claude Leroy. C’est la seule chose qu’il faudra retenir de son match.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

Capture-decran-2026-06-14-193355

Jean-Marc Ferreri

Entre « Felix Menchah », « Nico Slotterberk » et « Floriane Fritz », c’est à croire que, comme PES, la chaîne M6 n’a pas eu la licence.

Note de la rédaction 1/10
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