Donnarumma est-il coupable de la blessure de Musiala ?

À genoux, la tête dans ses mains, Gianluigi Donnarumma a du mal à se remettre de ses émotions. À quelques mètres de lui, Jamal Musiala est allongé au sol avec sa cheville en équerre. Et si le portier italien est autant bouleversé c’est parce que c’est sa sortie qui a provoqué la terrible blessure du joyau du Bayern Munich. Une action pourtant anodine : Willian Pacho qui protège le cuir avec son corps pour permettre à Donnarumma de s’emparer du ballon. Sauf que lorsque l’Italien se jette au sol, il coince la jambe de Musiala. Résultat pour le joueur formé à Chelsea : sortie sur civière, fracture du péroné et une absence estimée entre 4 et 6 mois. Donnarumma, lui, s’en sort sans rien si ce n’est avec la culpabilité d’avoir blessé l’Allemand.

Manuel Neuer, souviens-toi l’été 2014

Est-ce que Gianluigi Donnarumma a volontairement blessé Jamal Musiala ? Absolument pas. Est-ce qu’il y a faute sur l’action ? Probablement pas puisque l’Italien semble avoir les deux mains sur le ballon. Est-ce que la sortie de Donnarumma était dangereuse ? La réponse est oui selon Manuel Neuer qui s’en est pris au portier du PSG en zone mixte après la rencontre : « C’est une situation où l’on accepte le risque de blesser le joueur. Une situation où, à mon avis, il ne faut pas s’engager. Se lancer ainsi, c’est prendre un risque. Il accepte tout simplement la blessure de l’adversaire. Et après, il ne se passe rien, pas de sanction. Sa réaction après la blessure ? Je ne sais pas. Les Italiens sont très émotifs. C’est à chacun de décider s’il faut le croire ou non. Il faut toujours faire preuve de fair-play. Moi j’aurais réagi différemment ». Visiblement, Manuel Neuer s’est assagi du haut de ses 39 ans puisqu’il n’avait pas le même discours lors de la finale de Coupe du monde 2014 où il a mis KO Gonzalo Higuain d’un coup de genou en pleine poire sur une sortie aérienne.

Gonzalo HIGUAIN / Manuel NEUER – 13.07.2014 – Allemagne / Argentine – Finale de la Coupe du Monde 2014 Photo : McManus / BPI / Icon Sport – Photo by Icon Sport

Gianluigi Donnarumma n’a pas eu besoin d’écouter les remontrances de Manuel Neuer pour se sentir coupable de cette blessure. Selon les informations de RMC Sport, l’Italien a échangé des messages avec l’Allemand après la rencontre avant d’envoyer un message de soutien sur son compte Instagram : «Toutes mes prières et mes vœux de rétablissement t’accompagnent ». Du côté du PSG, tous ont eu un message pour Musiala, mais aussi pour Donnarumma à l’image de Désiré Doué en zone mixte – « On lui a apporté notre soutien, ce n’est jamais facile d’être sur ce genre d’actions qui finissent mal. Cela fait partie du football, on souhaite que tout se passe bien dans sa rééducation. » – ou de Luis Enrique en conférence de presse : « Parfois ça arrive à un de tes joueurs, parfois à un adversaire. Je crois qu’on a clairement démontré qu’il n’y avait aucune mauvaise intention de notre part. Nous ne sommes ni une équipe violente ».

Courtois : « Donnarumma n’est pas responsable »

Toujours bavard lorsqu’on lui tend un micro, Thibaut Courtois a pris la défense de Gianluigi Donnarumma après la victoire du Real Madrid contre Dortmund (3-2) : « Les gens qui blâment Donnarumma pour la blessure de Musiala me semblent excessifs. Les gardiens s’emparent du ballon. Les attaquants ne se gênent pas non plus pour nous viser droit dans les yeux, c’est juste de la malchance. Donnarumma doit en souffrir profondément. Il n’est pas responsable ». Pour autant, est-ce que le fait de jouer le ballon excuse totalement le portier parisien ? En janvier 2018, Anthony Lopes aussi avait joué le ballon au moment de sa sortie kamikaze devant Kylian Mbappé lors d’un PSG-Lyon. Là aussi il n’y avait pas eu la moindre faute ni le moindre carton malgré la sortie sur civière du Kyks. Alors oui, la sortie de Donnarumma n’a rien à avoir avec celle de l’ancien portier lyonnais mais les conséquences sont bien plus graves pour Jamal Musiala que pour Mbappé qui s’en était sorti avec une minerve et une petite semaine d’absence.

À l’époque, Anthony Lopes s’était défendu en déclarant que “Le foot est un sport de contact”. C’est un fait, mais contrairement au MMA, le football n’est pas un sport dans lequel le but est de faire mal à l’adversaire. Et même si Gianluigi Donnarumma n’a rien d’un Anthony Lopes ou d’un Harald Schumacher, les conséquences sont les mêmes pour Jamal Musiala. Et finalement, que l’Italien s’en sorte sans rien ou avec une suspension égale à la durée de la blessure de l’Allemand cela ne changera rien à la blessure de Musiala. Sauf qu’il y a fort à parier que Donnarumma pensera à cette action lors de sa prochaine sortie dans les pieds d’un attaquant.

