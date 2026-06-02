L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde

Que leur volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. Pour se porter chance avant la Coupe du monde, parce qu’il en faut toujours un peu, l’avion qui transportera ses joueurs brésilien aux Etats-Unisterre a été baptisé. Une tradition qui est courante dans le milieu aéronautique, et qui a un sens encore plus pieux dans un pays aussi croyant que le Brésil. La cérémonie a même été diffusée en direct sur la chaîne YouTube CazeTV. Et pour bénir un engin pareil, pas question de faire les choses à moitié avec deux canons à eau bénite qui ont été utilisés.

In Brasile trasmettono in diretta perfino il “battesimo” dell’aereo che porterà la Seleçao ai Mondiali. Sono sicuramente degli esaltati, però c’è un elemento di stupida euforia e ingenua trascendenza che noi abbiamo totalmente perso pic.twitter.com/pQYh9kCW7i — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 2, 2026

Un sixième titre par la grâce divine ?

Et si ce baptême improvisé permettait enfin à la Seleção de remettre la main sur un trophée qui lui échappe depuis 2002 ? Dans l’idéal, la cérémonie pourrait aussi soigner les blessures de Neymar et lui permettre d’être opérationnel pour la Coupe du monde.

Après tout, quitte à croire aux miracles, autant y aller franchement.

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