Casemiro en a marre de parler de Neymar

Et c’est pas fini ! Alors qu’il reste encore 14 jours avant la Coupe du monde 2026, Casemiro se montre déjà agacé d’enchaîner les conférences de presse lors desquelles un seul et même sujet revient sur la table : Neymar. Un coup, c’est la sélection du meneur de jeu brésilien qui est évoquée, un coup, son état de santé.

Un joueur comme un autre, vraiment ?

Ce jeudi, on a appris que l’ancien joueur du Barça et du PSG serait absent près de trois semaines et devrait ainsi rater l’entrée en lice du Brésil. Le médecin de la Seleção est venu annoncer la nouvelle aux journalistes présents en conférence de presse. Arrivé après lui, Casemiro s’est quand même mangé une salve d’interrogations sur son coéquipier. « C’est plutôt bien que le médecin soit venu ici pour mettre fin à toutes ces questions à son sujet », a-t-il d’abord essayé de botter en touche.

C’était sans compter sur la ténacité de la presse brésilienne. « Il faut poser cette question à Neymar ou même au Mister (Carlo Ancelotti) », a balayé d’un revers de main le milieu de Manchester United. Revenus à la charge à plusieurs reprises, les journalistes ont fini par le faire craquer : « Encore une fois, on vient ici et on doit parler de Neymar, Neymar, Neymar… Je pense que Neymar est un joueur comme les autres au sein du groupe, un joueur important parmi les 26. »

Et dire que c’est lui qui voulait son retour en sélection.

Neymar très incertain pour le début de la Coupe du monde