S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Brésil

Casemiro en a marre de parler de Neymar

EL
4 Réactions
Casemiro en a marre de parler de Neymar

Et c’est pas fini ! Alors qu’il reste encore 14 jours avant la Coupe du monde 2026, Casemiro se montre déjà agacé d’enchaîner les conférences de presse lors desquelles un seul et même sujet revient sur la table : Neymar. Un coup, c’est la sélection du meneur de jeu brésilien qui est évoquée, un coup, son état de santé.

Un joueur comme un autre, vraiment ?

Ce jeudi, on a appris que l’ancien joueur du Barça et du PSG serait absent près de trois semaines et devrait ainsi rater l’entrée en lice du Brésil. Le médecin de la Seleção est venu annoncer la nouvelle aux journalistes présents en conférence de presse. Arrivé après lui, Casemiro s’est quand même mangé une salve d’interrogations sur son coéquipier. « C’est plutôt bien que le médecin soit venu ici pour mettre fin à toutes ces questions à son sujet », a-t-il d’abord essayé de botter en touche.

C’était sans compter sur la ténacité de la presse brésilienne. « Il faut poser cette question à Neymar ou même au Mister (Carlo Ancelotti) », a balayé d’un revers de main le milieu de Manchester United. Revenus à la charge à plusieurs reprises, les journalistes ont fini par le faire craquer : « Encore une fois, on vient ici et on doit parler de Neymar, Neymar, Neymar… Je pense que Neymar est un joueur comme les autres au sein du groupe, un joueur important parmi les 26. »

Et dire que c’est lui qui voulait son retour en sélection.

Neymar très incertain pour le début de la Coupe du monde

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 2j
128
12

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.