Neymar compte un 274e partisan pour son retour

À 500, il peut se présenter aux présidentielles ? Après la défaite 2-1 du Brésil face à la France en préparation du Mondial, le capitaine de la Seleção, Casemiro, a, à son tour, plaidé pour que Neymar soit de la partie cet été. « Nous connaissons les qualités de Neymar. Il est indispensable à n’importe quelle équipe nationale, et surtout quand il est en forme, il fait partie des meilleurs au monde », pose le milieu de Manchester United.

En forme, il est vrai que Neymar peut changer le cours d’un match. Mais « en forme », il ne l’a plus été depuis bien longtemps. Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2023, le Ney’ peine à retrouver le rythme. Il avait tout de même fait son retour avec Santos en février.

Mission USA

Le problème n’est pas technique. Fit, Neymar est « parmi les trois meilleurs : Cristiano, Messi et Neymar », insiste Casemiro. Son absence dans la liste de Carlo Ancelotti était pour des raisons physiques. « Avec le ballon, Neymar se débrouille très bien. Il doit s’améliorer physiquement. Car, aux yeux du staff et aux miens, il ne joue pas à 100% de son potentiel. Il doit donc travailler pour retrouver 100% de ses capacités », conclut l’entraîneur italien qui joue avec le cœur des Brésiliens qui, eux, chantaient « Olé olé olé Neymar » en tribune.

Mais, en cas de sélection, on aurait quelle version de Neymar ? Celle du Barça ou d’Al-Hilal ?

Les pauses fraîcheur : comme une odeur de renfermé