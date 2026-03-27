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Carlo Ancelotti n’en démord pas : le Brésil peut rivaliser avec n’importe qui

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Carlo Ancelotti n’en démord pas : le Brésil peut rivaliser avec n’importe qui

Une défaite, mais c’est carnaval quand même. Si le Brésil ne s’est réveillé qu’en deuxième période pour inquiéter la France (1-2), Carlo Ancelotti n’est pas inquiet, bien au contraire. L’ex-coach du Real Madrid est même satisfait du caractère qu’a montré la Seleção à l’image de Luiz Henrique aux jambes de feu. Alors voilà, pas de panique pour cet été.

« Je pense que le match d’aujourd’hui m’a clairement montré une chose, nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde, explique le technicien au costume bien taillé. Je n’ai aucun doute là-dessus. En regardant le match d’aujourd’hui, nous avons affronté une équipe très forte, de grande qualité, et nous nous sommes battus jusqu’à la dernière minute pour remporter la victoire face à un rival qui perdait du temps pour essayer de l’emporter. Je suis convaincu que nous allons nous battre pendant cette Coupe du monde avec toute notre énergie.  »

Ne lui parlez pas de Neymar

Mais pour les Brésiliens, l’équipe manque d’un brin de magie, celle d’un certain Neymar. Les acclamations «  Neymar, Neymar » des supporters se sont fait entendre pendant la partie, ce à quoi Ancelotti répond le sourcil levé : « Maintenant, il faut parler de ceux qui étaient là, qui ont joué, qui ont tout donné, qui ont beaucoup travaillé et j’en suis satisfait. Et ensuite, il faut préparer le prochain match face à la Croatie. »

Allez, on peut espérer quand même un petit peu : rien Ney joué.

Un défenseur renvoyé à la maison après la victoire face au Brésil

SW

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