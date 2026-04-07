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Carlo Ancelotti serait proche de toucher le pactole avec le Brésil

TC
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Carlo Ancelotti serait proche de toucher le pactole avec le Brésil

C’était dans les tuyaux, c’est presque signé. Selon le média ESPN Brésil, la Confédération brésilienne de football finalise la prolongation du contrat du sélectionneur Carlo Ancelotti jusqu’à la Coupe du monde 2030. Après seulement dix rencontres à la tête du Brésil et sans tournoi majeur disputé, c’est un pont d’or qui attend l’Italien.

En conférence de presse le 16 mars dernier, le principal intéressé avait annoncé que « la CBF n’a aucun problème à renouveler le contrat, et moi non plus. Quand on a un projet qu’on veut mener à bien, je pense qu’il n’y a pas d’obstacle ».

Un contrat divisé en deux

Les contraintes du droit du travail brésilien n’autorisent pas les contrats de plus de 24 mois. Celui d’Ancelotti sera donc divisé en deux : un contrat initial de deux ans puis un second reconduit tacitement. Cet accord, au-delà du sportif, rapportera un sacré pactole à l’ancien coach du Real Madrid : dix millions d’euros par an. Une somme qui ferait de lui le sélectionneur brésilien le mieux payé de l’histoire.

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TC

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