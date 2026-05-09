S’abonner au mag
  • Serie A
  • J36
  • Lecce-Juventus (0-1)

La Juventus signe un grand coup dans la course à la Ligue des champions

LB
10 Réactions
La Juventus signe un grand coup dans la course à la Ligue des champions

Lecce 0-1 Juventus

But : Vlahović (1e) pour les Bianconeri

À la croisée des mondes. Alors que Lecce reste encore sous la menace de la Cremonese, première équipe relégable en bas de classement, la Juventus devait s’imposer au Stadio Via del Mare pour conforter sa place parmi les prétendants à la Ligue des champions. Contrat rempli pour les protégés de Luciano Spalletti sur le plus petit des écarts (0-1).

Une entame tambour battant

La Juve a frappé vite et fort au coup d’envoi avec une ouverture du score moins d’une minute après les trois coups inauguraux, au bout de douze secondes très précisément. Un centre parfaitement ajusté par Andrea Cambiaso pour Dusan Vlahović qui a catapulté le cuir sous la transversale de Wladimiro Falcone (1re). Et puis plus rien, ou presque.

C’est ensuite la VAR qui a pris le relais, puisque par deux fois, les Bianconeri pensaient avoir inscrit le but du break, avant que l’assistance vidéo n’invalide les buts. Vlahović a été le premier à en faire les frais, alors qu’il pensait s’être offert un doublé, mais l’attaquant serbe était finalement hors jeu (48e). Pierre Kalulu a suivi dix minutes plus tard, rebelote. Alors que l’international tricolore avait parfaitement conclu l’offrande de Cambiaso, la VAR l’a désigné hors jeu (59e). La Juve a souffert dans le dernier acte, mais l’essentiel a toutefois été assuré par la Vieille Dame, puisqu’avec ce court succès, elle s’octroie la troisième place, en attendant la rencontre entre l’AC Milan et l’Atalanta ce dimanche, avec quatre points d’avance sur la Roma, cinquième promis à la Ligue Europa la saison prochaine. Lecce de son côté reste à quatre points de la Cremonese.

Le suspense est à son comble.

US Lecce (4-2-3-1) : Falcone – Veiga (Hegalson, 70e), Siebert, Gabriel, Gallo – Ramadani, Ngom (Jean, 62e) – Pierotti, Coulibaly, Banda (Ndri, 76e) – Cheddira (Camarda, 76e). Entraîneur : Francesco Conti.

Juventus FC (4-2-3-1) : Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (David, 83e) – Locatelli, Koopmeiners – Conceição (Zhegrova, 83e), McKennie, Yildiz (Boga, 83e) – Vlahović (Holm, 77e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Le cauchemar continue pour Jonathan David

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Logo de l'équipe Juventus
Foto Giovanni Evangelista/LaPresse 21 Gennaio 2024 Lecce, Italia - sport, calcio - U.S. Lecce vs Juventus F.C. - Campionato Serie A Tim 2023/24 - Stadio E. Giardiniero - Via del Mare. Nella foto: Dusan Vlahovic ( juventus) esultanza
Foto Giovanni Evangelista/LaPresse 21 Gennaio 2024 Lecce, Italia - sport, calcio - U.S. Lecce vs Juventus F.C. - Campionato Serie A Tim 2023/24 - Stadio E. Giardiniero - Via del Mare. Nella foto: Dusan Vlahovic ( juventus) esultanza Pic Giovanni Evangelista/LaPresse January 21 2024 Lecce, Italy - sport, soccer - U.S. Lecce vs Juventus F.C. - Italian championship serie A Tim 2023/24- E. Giardiniero - Via del Mare Stadium. In the pic: Dusan Vlahovic - Photo by Icon Sport
  • Serie A
  • J21
  • Lecce-Juventus (0-3)
La Juve dompte Lecce et prend la tête de la Serie A

La Juve dompte Lecce et prend la tête de la Serie A

La Juve dompte Lecce et prend la tête de la Serie A
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.