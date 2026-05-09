La Juventus signe un grand coup dans la course à la Ligue des champions

Lecce 0-1 Juventus

But : Vlahović (1e) pour les Bianconeri

À la croisée des mondes. Alors que Lecce reste encore sous la menace de la Cremonese, première équipe relégable en bas de classement, la Juventus devait s’imposer au Stadio Via del Mare pour conforter sa place parmi les prétendants à la Ligue des champions. Contrat rempli pour les protégés de Luciano Spalletti sur le plus petit des écarts (0-1).

Une entame tambour battant

La Juve a frappé vite et fort au coup d’envoi avec une ouverture du score moins d’une minute après les trois coups inauguraux, au bout de douze secondes très précisément. Un centre parfaitement ajusté par Andrea Cambiaso pour Dusan Vlahović qui a catapulté le cuir sous la transversale de Wladimiro Falcone (1re). Et puis plus rien, ou presque.

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C’est ensuite la VAR qui a pris le relais, puisque par deux fois, les Bianconeri pensaient avoir inscrit le but du break, avant que l’assistance vidéo n’invalide les buts. Vlahović a été le premier à en faire les frais, alors qu’il pensait s’être offert un doublé, mais l’attaquant serbe était finalement hors jeu (48e). Pierre Kalulu a suivi dix minutes plus tard, rebelote. Alors que l’international tricolore avait parfaitement conclu l’offrande de Cambiaso, la VAR l’a désigné hors jeu (59e). La Juve a souffert dans le dernier acte, mais l’essentiel a toutefois été assuré par la Vieille Dame, puisqu’avec ce court succès, elle s’octroie la troisième place, en attendant la rencontre entre l’AC Milan et l’Atalanta ce dimanche, avec quatre points d’avance sur la Roma, cinquième promis à la Ligue Europa la saison prochaine. Lecce de son côté reste à quatre points de la Cremonese.

Le suspense est à son comble.

US Lecce (4-2-3-1) : Falcone – Veiga (Hegalson, 70e), Siebert, Gabriel, Gallo – Ramadani, Ngom (Jean, 62e) – Pierotti, Coulibaly, Banda (Ndri, 76e) – Cheddira (Camarda, 76e). Entraîneur : Francesco Conti.

Juventus FC (4-2-3-1) : Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (David, 83e) – Locatelli, Koopmeiners – Conceição (Zhegrova, 83e), McKennie, Yildiz (Boga, 83e) – Vlahović (Holm, 77e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Le cauchemar continue pour Jonathan David