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Grégory Lorenzi se rapproche de l’OM

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Grégory Lorenzi se rapproche de l’OM

C’est pas Brest, c’est Marseille BB. Juste après l’officialisation de son départ du Stade brestois à la fin de la saison acté ce vendredi, Grégory Lorenzi serait déjà sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. D’après les informations de L’Équipe, l’OM est à la manœuvre pour recruter l’ancien directeur sportif des Ty-Zef, qui aurait pourtant déjà trouvé un accord verbal avec Nice en cas de maintien du Gym.

Des contacts avec la garde rapprochée du président

À 42 ans, le Corse serait persuadé de réussir chez les Phocéens. Ces derniers jours, il aurait même discuté à plusieurs reprises avec la société en charge de présenter des profils au futur président du club, Stéphane Richard.

Ancien joueur du club de la Cité du Ponant, Grégory Lorenzi était revenu en Bretagne en 2016 quand le Stade brestois végétait en Ligue 2. Son travail avait permis au club du Finistère de revenir dans l’élite et ensuite, de participer à la Ligue des champions.

S’il rejoint l’OM, acceptera-t-il les stages à Marbella ?

Revivez Brest-Marseille (2-0)

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