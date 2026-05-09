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Arbeloa réagit au voyage de Mbappé en Sardaigne

MBC
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Arbeloa réagit au voyage de Mbappé en Sardaigne

Le club med de l’été s’appelle le Real Madrid. Pendant que les Merengue s’imposaient dimanche dernier sur la pelouse de l’Espanyol (0-2), Kylian Mbappé se la coulait douce en Sardaigne avec sa tendre Ester Expósito. En conférence de presse ce samedi avant le Clasico face au FC Barcelone, son entraîneur Alvaro Arbeloa a été interrogé sur l’escapade de sa star en Italie. 

« Mbappé a fait d’énormes efforts pour jouer au Real Madrid »

Les journalistes présents lui ont posé deux questions à ce sujet : « Devez-vous autoriser ses joueurs à voyager en pleine saison » et « Est-ce une remise en question de votre autorité ». Arbeloa y a répondu avec sa fidèle langue de bois : « Mbappé a fait d’énormes efforts pour jouer au Real Madrid, nous le savons tous. Il a dû faire beaucoup de sacrifices pour réaliser son rêve, car nous l’avons tous vu enfant dans le survêtement du Real Madrid. »

Malgré l’autre accident de la semaine, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, l’Espagnol a ajouté ceci : « Je sens que j’ai toute mon autorité. Les joueurs du Real Madrid, comme tous les autres, doivent sentir que l’entraîneur a l’autorité. C’est le plus important pour un joueur. Quel que soit son nom. Il faut le respecter. »

Sauf si ton coach, c’est Raymond Domenech.

L'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa

MBC

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