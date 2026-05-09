- Espagne
- Real Madrid
Arbeloa réagit au voyage de Mbappé en Sardaigne
Le club med de l’été s’appelle le Real Madrid. Pendant que les Merengue s’imposaient dimanche dernier sur la pelouse de l’Espanyol (0-2), Kylian Mbappé se la coulait douce en Sardaigne avec sa tendre Ester Expósito. En conférence de presse ce samedi avant le Clasico face au FC Barcelone, son entraîneur Alvaro Arbeloa a été interrogé sur l’escapade de sa star en Italie.
« Mbappé a fait d’énormes efforts pour jouer au Real Madrid »
Les journalistes présents lui ont posé deux questions à ce sujet : « Devez-vous autoriser ses joueurs à voyager en pleine saison » et « Est-ce une remise en question de votre autorité ». Arbeloa y a répondu avec sa fidèle langue de bois : « Mbappé a fait d’énormes efforts pour jouer au Real Madrid, nous le savons tous. Il a dû faire beaucoup de sacrifices pour réaliser son rêve, car nous l’avons tous vu enfant dans le survêtement du Real Madrid. »
Malgré l’autre accident de la semaine, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, l’Espagnol a ajouté ceci : « Je sens que j’ai toute mon autorité. Les joueurs du Real Madrid, comme tous les autres, doivent sentir que l’entraîneur a l’autorité. C’est le plus important pour un joueur. Quel que soit son nom. Il faut le respecter. »
Sauf si ton coach, c’est Raymond Domenech.L'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa
MBC