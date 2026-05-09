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Toni Kroos sous le charme du PSG

MBC
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Toni Kroos sous le charme du PSG

Le champion du monde a la vision. Retraité depuis 2024, Toni Kroos a trouvé une nouvelle occupation : encenser le Paris Saint-Germain et … Ousmane Dembélé. Suite à la qualification du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, l’ancien club de Kroos, l’ex milieu allemand a salué le rôle du Ballon d’or dans le collectif parisien dans son podcast qu’il anime avec son frère cadet Felix, lui aussi ancien footeux.

« 90% des joueurs qui se prennent pour des stars ne le feraient pas  »

« Lorsque Luis Enrique a sorti son meilleur joueur, à la 65e minute, personne ne s’en est plaint. Ça montre le respect que les joueurs ont envers leur entraîneur.  Il a quitté le terrain, serré la main de son coach, puis s’est assis sur le banc en encourageant ses partenaires. » Certainement en référence à ce qu’il se passait au Real Madrid lorsque les stars sortaient prématurément, l’ancien maître de la Maison Blanche a aussi indiqué que « ce n’est pas tout le temps le cas » et que « 90% des joueurs qui se prennent pour des stars ne le feraient pas.»

Décidément sous le charme de Dembouz, Toni Kroos a également complimenté l’attitude de l’attaquant du PSG une fois ses fesses posées sur le banc : « Tu regardes Dembélé, depuis le banc, en train de crier sur ses coéquipiers pour qu’ils n’arrêtent pas de se battre.»

Que pense-t-il de mettre des torgnoles à ses coéquipiers ?

Le PSG est le chouchou des arbitres, vraiment ?

MBC

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