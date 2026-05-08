Maxime Saada et Canal + tendent (encore) la main à la Ligue

La guerre des droits TV, épisode 1 577. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce vendredi, le président du directoire de Canal + Maxime Saada a tendu la main à la LFP et à sa chaine, Ligue 1+, pour son éventuelle distribution au sein de l’offre de la chaîne cryptée. « En tous les cas, je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison prochaine », a-t-il notamment déclaré, alors que Canal+ vient de réaliser sa meilleure audience de la saison ce mercredi, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG (1-1).

🗣️ « Je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir » 🗞️Interview de @maxsaada à lire dans @lequipe ⤵️ https://t.co/0olujKUZH3 — CANAL+ group (@canalplusgroupe) May 8, 2026

« C’est un succès de lancement, un succès éditorial, mais un échec économique. Je ne comprends pas l’intérêt pour les présidents de clubs de se passer de Canal +. […] Quand les présidents de clubs seront prêts à discuter et à finaliser le contrat, je serai prêt à signer », lance encore Maxime Saada à propos de la chaîne de LFP Média.

Si tous les voyants sont au vert pour le groupe Canal, en témoignent les records d’audience concernant la Ligue des champions, mais également la Formule 1, le MotoGP, le top 14 ou encore la Premier League, le président du directoire se désolait toutefois de l’absence d’offre liée à la Ligue 1 à compter de la saison prochaine : « Je le regrette en effet pour nos abonnés, même si aujourd’hui leur satisfaction est au plus haut niveau historique. »

Allez messieurs, on arrête de se chamailler et on se serre la main !

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