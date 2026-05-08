La FIFA et Panini, c'est bientôt terminé

La fin d’une époque. À partir de 2031, FIFA et Panini ne travailleront plus ensemble. La Fédération internationale de football a annoncé jeudi dans un communiqué la fin du partenariat qui durait depuis la Coupe du monde 1970 avec la société italienne, créatrice des emblématiques albums de vignettes autocollantes. Le dernier album de l’entreprise basée à Modène sera donc le Mondial 2030, coorganisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne.

Un accord a été signé avec la société américaine Fanatics, le rival de Panini, dont les activités vont des paris sportifs aux vignettes à collectionner. Dans le communiqué, l’instance mondiale a annoncé : « L’une des principales nouveautés proposées aux supporters (…) est la fameuse série de cartes incrustées d’éléments issus des maillots des joueurs y compris ceux portés lors de leur tout premier match (les debut patches) »

FIFA announced a new partnership with collectibles brand Topps to produce World Cup trading cards and other memorabilia starting in 2031, ending a decades-long partnership with Panini. "All products will be designed and developed through Fanatics Collectibles and produced under… pic.twitter.com/FgfkrnEgct — CBS News (@CBSNews) May 7, 2026

« Découvrir la magie aux jeunes de toutes les régions du monde »

Suite à cette grande annonce, Michael Rubin, le fondateur et directeur général de Fanatics, a déclaré que c’était un jour « historique » pour la société avant d’assurer qu’ils allaient « pouvoir propulser les articles de collection et le narratif autour du football dans une nouvelle dimension » et faire « découvrir la magie aux jeunes de toutes les régions du monde ». Déjà partenaire de la Fifa pour la Coupe du monde 2026, l’entreprise américaine sera en charge de la commercialisation des produits dérivés lors de la compétition, qui débutera le 11 juin.

Et merci Gianni !

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