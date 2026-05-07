Le beau geste du Havre

Des actes liés aux paroles. Alors que Le Havre avait refusé d’aborder les flocages sur les maillots des joueurs à l’occasion de la Journée de lutte contre les discriminations mise en place par la LFP lors de la 31e journée de Ligue 1, les Ciel et Marine avait préféré soutenir la Maison des femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Les joueurs avaient arboré le logo de l’association sur leur maillot.

Un engagement concret

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 7 mai, le club normand a indiqué avoir reversé à l’association les recettes de la vente des maillots que les joueurs havrais ont porté lors de la 31e journée face à Metz (4-4), soit 4000 euros. « Des contacts avaient été noués il y a plusieurs semaines avec La Maison des femmes, association luttant contre toutes les formes de violences faites aux femmes, et c’est elle qui fut choisie. Lors du match contre le FC Metz, le 26 avril dernier, les vingt joueurs Ciel&Marine figurant sur la feuille de match arboraient tous sur leur maillot le logo de l’association, et ces maillots furent vendus sur le site du HAC au prix de 200 € l’unité. Une opération remportant un succès fou : en quelques heures, les 20 tenues avaient été écoulées, permettant de récolter 4000 €, remis cette semaine à La Maison des femmes », a indiqué le HAC.

Le HAC s’associe à la Maison des femmes du Havre en arborant son logo sur son maillot. 🤝 La Maison des femmes est un lieu d’accueil et de consultation pluridisciplinaire dédié aux femmes victimes de violences ainsi qu’aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité.#1TEAM — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) April 26, 2026

Le club normand a également expliqué que la collaboration entre les deux entités allait se poursuivre dans le futur : « Cette opération n’est que le début de la collaboration entre le HAC et La Maison des femmes : un partenariat régulier est à l’étude afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles notamment dans les stades. »

De quoi faire réfléchir la LFP pour les contours de la prochaine Journée de lutte contre les discriminations ?

Lille frustré par Le Havre