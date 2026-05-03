Lille frustré par Le Havre

LOSC 1-1 Le Havre

Buts : Haraldsson (29e) pour les Dogues // Soumaré (33e) pour les Ciel et Marine

La soupe à la grimace pour le LOSC.

Dans la rencontre des extrêmes ce dimanche au stade Pierre-Mauroy, le LOSC n’est pas parvenu à dominer le HAC, et a perdu deux points dans la course à la Ligue des champions (1-1). Désireux de faire respecter la hiérarchie, les Dogues ont fait le spectacle dès le début du match, mais ont buté à plusieurs reprises sur la défense havraise. Pour concrétiser les belles velléités lilloises, l’Islandais Hákon Haraldsson a finalement permis au LOSC, après plusieurs tentatives, de prendre l’avantage peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 29e). Pourtant, les Ciel et Marine ne sont pas venus dans le Nord pour subir une marée rouge. Seulement quatre minutes plus tard, Issa Soumaré s’est envolé plus haut que tout le monde dans la surface et a remis les deux équipes à égalité (1-1, 33e).

Le mur Mory Diaw

Les Nordistes n’étaient pas décidés à lâcher des points contre un adversaire du bas de tableau, comme ça avait été le cas contre Nice (0-0) il y a deux semaines. Les Lillois ont pris d’assaut la cage du HAC, mais ni la tentative de Haraldsson sur le poteau, ni la frappe à bout portant de Mathias Fernandez Pardo n’ont terminé au fond des filets. Pas plus de réussite pour l’Indonésien Calvin Verdonk, qui a vu sa tentative repoussée difficilement par Mory Diaw, impérial avec neuf arrêts dans la rencontre. Retranchés dans leurs 30 derniers mètres, les Havrais se sont contentés de bien défendre et d’essayer quelques contre-attaques dangereuses, bien conscients de la bonne opération que représenterait un match nul. Pas de sauveur côté lillois, et les Dogues doivent se contenter d’un score de parité décevant dans un match pas marqué par une folie débordante.

« Vous ne passerez pas », comme dirait Gandalf.

LOSC (4-3-3) : Özer – Meunier (Santos, 84e), Ngoy, Mandi, Perraud (Verdonk, 73e) – André, Bouaddi (Perrin, 84e), Haraldsson – Correia (Giroud, 73e), Mukau (Mbappé, 66e), Fernandez Pardo. Entraîneur : Bruno Genesio.

Le Havre (4-2-3-1) : Diaw – Zouaoui (Vinette, 73e), Lloris, Seko, Nego – Gourna-Douath, Ebonog – Soumare, Boufal (Kechta, 65e), Doucouré (Pembele, 65e) – Samatta (Youté, 87e). Entraîneur : Didier Digard.

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