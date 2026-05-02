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Et le buteur le plus prolifique du moment est...

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Et le buteur le plus prolifique du moment est...

  Bayer Leverkusen 4-1 Leipzig

Buts : Schick (25e, 76e et 89e) et Tella (45e) pour le Bayer Leverkusen // Baumgartner (80e) pour Leipzig

… Patrik Schick ! En inscrivant un triplé et en faisant gagner le Bayer Leverkusen lors de la 32e journée de Bundesliga, l’attaquant a prouvé sa bonne forme du moment : l’avant-centre en est désormais à neuf réalisations lors de ses six dernières rencontres, ce qui fait de lui le meilleur buteur des cinq grands championnats européens depuis le 20 mars 2026.

En bon renard qui se respecte

Sa victime du jour, Leipzig, s’est montrée bien incapable de le stopper : le Tchèque a d’abord ouvert le score à la demi-heure de jeu en profitant du bon travail de ses partenaires, puis le natif de Prague a récidivé à la 76e minute avant d’être trouvé en profondeur par Alex Grimaldo en fin de partie pour enfoncer le clou.

Une performance de gros renard, quoi.

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