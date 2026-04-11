Dortmund surpris par Leverkusen, Leipzig s’accroche au podium

Le Bayern se frotte les mains. Avant même de se déplacer sur la pelouse de Sankt Pauli dans le Topspiel de cette 29e journée de Bundesliga, les Bavarois ont fait un pas de plus vers le sacre. La faute au faux pas du Borussia Dortmund, vaincu à domicile par un Bayer Leverkusen qui ne veut pas abandonner ses espoirs de qualification en Ligue des champions (0-1). Le seul but de l’après-midi ? Une récupération haute suivie d’une frappe petit filet de Robert Andrich, façon Nabil Fekir contre Manchester City. Frappe croisée toujours, mais en force cette fois-ci : c’est à la conclusion d’une transition rapide que Yan Diomandé offre la victoire au RB Leipzig contre M’Gladbach, histoire de conserver la troisième place (1-0).

Heidenheim veut encore y croire

Quelques places plus bas, l’Eintracht Francfort est allé faire le job à Wolfsburg (1-2). Avec au passage un superbe but d’Oscar Højlund, frère de, auteur d’une magnifique frappe en première intention poteau rentrant. Une note artistique dont se passe volontiers Arnaud Kalimuendo, à l’affût pour doubler la mise après une combinaison sur coup franc. Mais le carton du jour est pour Heidenheim, qui a fait la loi face à l’Union Berlin et entretient l’espoir de se maintenir grâce notamment à un doublé de renard des surfaces signé Mathias Honsak (3-1).

Le suspense est clairement plus présent en bas qu’en haut.

Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen

But : Andrich (42e)

RB Leipzig 1-0 Borussia M’Gladbach

But : Diomandé (80e)

Wolfsburg 1-2 Eintracht Francfort

Buts : Pejčinović (90e+7) pour le Vfl // Højlund (21e) et Kalimuendo (32e) pour l’Eintracht

Heidenheim 3-1 Union Berlin

Buts : Honsak (9e et 36e) et Zivzivadze (79e) pour Heidenheim // Querfeld (75e) pour l’Union

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