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Dortmund écrase Fribourg... et va bientôt retrouver son pire ennemi

FL
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Dortmund écrase Fribourg... et va bientôt retrouver son pire ennemi

  Borussia Dortmund 4-0 Fribourg

Buts : Beier (8e), Guirassy (14e), Bensebaïni (31e) et Fábio Silva (87e) pour le BvB.

DORTMUND RELANCE LE SUSPENSE (pas du tout). On ne va pas se mentir, la Bundesliga n’est clairement pas le championnat le plus passionnant en cette fin de saison. Il n’empêche qu’il reste encore quelques matchs à jouer, et que Dortmund est bien décidé à valider sa place de dauphin derrière le Bayern Munich, déjà champion. Ce dimanche, le Borussia a fait joujou à domicile avec Fribourg (4-0). Les hommes de Niko Kovač, deuxièmes de Bundesliga avec 67 points, gardent cinq unités d’avance sur Leipzig (62 points), troisièmes.

Schalke à une victoire de la montée

Au Signal Iduna Park, Dortmund a fait le job en une demi-heure : Maximilian Beier a rapidement ouvert le score (1-0, 8e), Serhou Guirassy a signé son vingtième but de la saison toutes compétitions confondues sur contre-attaque (2-0, 14e), avant que Ramy Bensebaini n’assomme définitivement Fribourg d’un coup de casque sur corner (3-0, 31e). En fin de match, Fábio Silva, l’ancien giga crack de FM, y a même été de son petit pion au terme d’une superbe action collective, lui qui n’avait inscrit que deux buts sur la saison jusqu’alors (4-0, 87e).

Information majeure du week-end pour les supporters du BvB : Schalke a désormais un pied et quatre orteils en Bundesliga. Les rivaux historiques de Dortmund, actuels leaders de la 2. Bundesliga, se sont imposés ce dimanche face à leur dauphin, Paderborn (2-3). Le club de Gelsenkirchen, fort de sept points d’avance à trois journées de la fin sur Hanovre (troisième et virtuel barragiste), pourra assurer sa promotion directe samedi prochain face au Fortuna Düsseldorf à la Veltins-Arena.

Vivement le retour du derby de la Ruhr.

Dortmund se cogne sur Fribourg, revenu grâce à un bijou

FL

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Dortmund, Deutschland, 06.08.2023: . Einsatz von Pyrotechnik von den Fans von AFC Ajax Amsterdam waehrend des Spiels der Testspiel zwischen BV Borussia Dortmund - AFC Ajax Amsterdam im Signal Iduna Park am 06. August 2023 in Dortmund, Deutschland. (Foto von Patrick Ahlborn/DeFodi Images) Dortmund, Germany, 06.08.2023: . Use of pyrotechnics of the fans of AFC Ajax Amsterdam during the Testspiel match between BV Borussia Dortmund - AFC Ajax Amsterdam at Signal Iduna Park on August 6, 2023 in Dortmund, Germany. (Photo by Patrick Ahlborn/DeFodi Images) - Photo by Icon sport
Dortmund, Deutschland, 06.08.2023: . Einsatz von Pyrotechnik von den Fans von AFC Ajax Amsterdam waehrend des Spiels der Testspiel zwischen BV Borussia Dortmund - AFC Ajax Amsterdam im Signal Iduna Park am 06. August 2023 in Dortmund, Deutschland. (Foto von Patrick Ahlborn/DeFodi Images) Dortmund, Germany, 06.08.2023: . Use of pyrotechnics of the fans of AFC Ajax Amsterdam during the Testspiel match between BV Borussia Dortmund - AFC Ajax Amsterdam at Signal Iduna Park on August 6, 2023 in Dortmund, Germany. (Photo by Patrick Ahlborn/DeFodi Images) - Photo by Icon sport
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