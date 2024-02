Pronostic Borussia Dortmund Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund ne peut plus perdre de temps face à Fribourg

Il y 8 mois de cela, le Borussia Dortmund a laissé passer une chance incroyable de remporter le titre en obtenant seulement un nul lors de la dernière journée face à Mayence, alors qu’une victoire leur assurait le gain de la Bundesliga. Les hommes de Terzic ont mis un peu de temps à rentrer dans cet exercice et ont également fini le mois de décembre sans le moindre succès. En revanche, le BVB avait parfaitement débuté 2024 en remportant ses 3 premiers matchs face à Darmstadt, Cologne et Bochum, avant de faire un match nul sur la pelouse d’Heidenheim (0-0) qui est assez solide en ce moment. A la suite de ce résultat, les Marsupiaux restent 4es avec 3 points de retard sur Stuttgart, 3e. De plus, les partenaires de Terzic restent dans la ligne de mire de Leipzig, qui n’accuse qu’un seul point de retard. Lors du mercato hivernal, Dortmund a fait revenir Sancho pour apporter sa percussion sur le front de l’attaque.

En face, Fribourg est une formation régulière de Bundesliga ces dernières années. En effet, le club fribourgeois est actuellement en 7e position avec 3 points de retard sur l’Eintracht Francfort et 9 sur le BVB Dortmund. Le futur adversaire de Lens en Europa League reste sur 2 contre-performances avec des revers face au Werder Brême (3-1) et contre Stuttgart (1-3). Le week-end dernier, Fribourg a perdu Rohl, exclu. Ce déplacement à Dortmund ne réussit pas à Fribourg qui reste sur 14 défaites et un nul. Déterminé à se replacer dans le haut de tableau, Dortmund devrait prendre le meilleur sur Fribourg qui ne réussit pas au Signa Iduna Park. Le meilleur buteur du BvB, Fullkrug (9 buts en Bundesliga), est attendu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

