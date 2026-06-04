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Futur adversaire des Bleus, l’Irak neutralise l’Espagne

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Futur adversaire des Bleus, l’Irak neutralise l’Espagne

Espagne 1-1 Irak

Buts : Torres pour l’Espagne (16e) // Doski pour l’Irak (27e)

Du souci à se faire pour les Bleus ? Face à une Espagne largement remaniée avec notamment neuf joueurs qui ne s’envoleront pas pour la Coupe du monde, l’Irak a arraché un improbable match nul (1-1). Les Lions de la Mésopotamie sont prêts.

Pendant que Ferran Torres ouvrait le score sur contre-attaque d’une frappe croisée (1-0, 16e), son coéquipier du Barça Joan Garcia ne rassurait pas pour sa première dans les cages de la Roja. Mal placé, il est surpris par un centre tir puissant sans être placé de Merchas Doski, le latéral gauche irakien du Viktoria Plzeň, qui égalise (1-1, 27e).

Le reste, c’est un match soporifique, marqué par la solidité du futur adversaire de l’équipe de France, qui jouait avec sept de ses onze titulaires du match qualificatif à la Coupe du monde contre la Bolivie en avril. Les deux équipes auront une dernière répétition avant le début des choses sérieuses.

Les Bleus sont donc bel et bien dans le groupe de la mort.

Luis de la Fuente donne des nouvelles de Lamine Yamal

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